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NOVA NAPETA EPIZODA

Što će biti večeras u seriji Divlje pčele? Kuju se tajni planovi...

Piše 24sata,
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Što će biti večeras u seriji Divlje pčele? Kuju se tajni planovi...
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Foto: rtl
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Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

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Ante se priprema na svoj povratak i moli Marka da se, makar prividno, pomiri s Nikolom jer će im tako biti lakše provoditi plan. Kata se vraća iz samice i jedva stoji na nogama. Priznaje Franki da je vidjela Mirjanu i da će otkriti što se iza svega krije.

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Čavka govori Terezi da se više ne smiju viđati jer uz njega ona nikad neće imati budućnost. Nakon što pročita Rajkino pismo iz Ženeve, njezine ga riječi natjeraju na razmišljanje.

Foto: rtl

Tijekom igre u djedovoj kući, mali Jakov pronalazi fotografiju na kojoj su tri sestre Runje. Cvita se boji da će sve više početi ispitivati gdje se one nalaze.

Ivica izlazi pred komisiju koja treba procijeniti njegovo psihičko stanje. Karmela je u strahu, a tješi je Jakov. Marino žali zbog svojih postupaka i želi se vratiti u Bellavistu, a Filip ponovno pokušava osvojiti Zoru.

Foto: rtl

Katarina zahvaljuje Krneti na svemu što je za nju učinio i moli ga da je povede kući: „Htjela bih zaspati uz tebe večeras.“

Foto: rtl

Koji je njezin plan? 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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