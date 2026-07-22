Što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama? Cihan pokušava osloboditi Sadakat

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Melek sve teže podnosi spoznaju da bi iza ubojstva njezinih roditelja mogla stajati obitelj Kordaglı. Uvjerena da joj Meryem skriva istinu, optužuje Ziyanovu obitelj.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Gospoda hvale Lopea kad saznaju da je on Madame Cocotte, a Lorenzo mu povjeri svadbenu gozbu. Toño sjajno njeguje Enoru, ali otkriva pismo upućeno njezinu stricu koje dokazuje da im ona još laže.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Voight je zaokupljen poslom kako ne bi mislio na Haileyin odlazak i vlastitu smrtnost. Timu se pridružuje stara Ruzekova prijateljica Emily Martel te zajedno odlaze zaustaviti snajperista. No, nažalost, sve završi tragično.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Dok Cihan pokušava pronaći način da oslobodi Sadakat, istraga ga dovodi do osobe iz prošlosti koju nije očekivao ponovno vidjeti. Susret s Meryem u njemu budi uspomene koje je godinama pokušavao potisnuti.

Foto: NOVA TV

San snova

RTL 20:15

Bubalo dozna da Andrej spletkari. Izgledi da klub preživi sve su manji. Bubalo zna da, ako je ikako moguće, mora obitelj održati na okupu. Alen ima drastičan plan kako spasiti klub. Mirko i Telac više ne mogu zajedno.

Foto: RTL

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Miguela zanima zašto je mama uzela Joãov novac. Maria Paula mu kaže da je on njegov otac. Ljutit Miguel odlazi Franciscu i kaže mu da odustaje od kupnje zemljišta. Maria ga moli da ne odustaje zato što mu ona daje novac.