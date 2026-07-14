Doznajte što vas očekuje ovog utorka 14. srpnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad'...
Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Potraga za Yıldız postaje utrka s vremenom jer Dalyan priprema prisilno vjenčanje. Serhat i Aşır, unatoč međusobnim sukobima, prisiljeni su udružiti snage kako bi je pronašli prije nego što bude prekasno.
La Promesa
HRT1 13:20
Petrina istraga ubrzo donosi plodove, ali kradljivac recepata pokušava je nagovoriti da ga ne prijavi. Samuel i María Fernández ukore Carla jer previše pažnje posvećuje sluškinjama.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Tim istražuje otmicu i mučenje beskućnika, tinejdžera, te otkriva da se radi o homofobnom zločinu iz mržnje. Voight otkrije da se obitelj žrtve odrekla tinejdžera jer je homoseksualac.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Dok Kadir i Pakize pokušavaju sigurno izvući Deniza, Ecmelovi ljudi ulaze im u trag i započinje opasna potjera. Cihan organizira obranu i čini sve kako bi zaštitio dječaka.
San snova
RTL 20:15
Zajednički život Alena i Sonje sve teže pada Maji, koliko god ona to poricala. Mateova i Lanina veza zakomplicirat će odnos Višnje i Bubala. Zvonimira živcira živjeti s Mirkom, no kad Alen povuče par veza, sve bi se moglo promijeniti.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Zé prizna da je namjerno pokazao vijest Catarini. Miguel mu se kune da neće odustati od borbe za kćer. On donese dar Catarini, a ona se uplaši i kaže mu da zna da je djedov ubojica.
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