Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Potraga za Yıldız postaje utrka s vremenom jer Dalyan priprema prisilno vjenčanje. Serhat i Aşır, unatoč međusobnim sukobima, prisiljeni su udružiti snage kako bi je pronašli prije nego što bude prekasno.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Petrina istraga ubrzo donosi plodove, ali kradljivac recepata pokušava je nagovoriti da ga ne prijavi. Samuel i María Fernández ukore Carla jer previše pažnje posvećuje sluškinjama.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Tim istražuje otmicu i mučenje beskućnika, tinejdžera, te otkriva da se radi o homofobnom zločinu iz mržnje. Voight otkrije da se obitelj žrtve odrekla tinejdžera jer je homoseksualac.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Dok Kadir i Pakize pokušavaju sigurno izvući Deniza, Ecmelovi ljudi ulaze im u trag i započinje opasna potjera. Cihan organizira obranu i čini sve kako bi zaštitio dječaka.

Foto: Nova TV

San snova

RTL 20:15

Zajednički život Alena i Sonje sve teže pada Maji, koliko god ona to poricala. Mateova i Lanina veza zakomplicirat će odnos Višnje i Bubala. Zvonimira živcira živjeti s Mirkom, no kad Alen povuče par veza, sve bi se moglo promijeniti.

Foto: RTL

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Zé prizna da je namjerno pokazao vijest Catarini. Miguel mu se kune da neće odustati od borbe za kćer. On donese dar Catarini, a ona se uplaši i kaže mu da zna da je djedov ubojica.