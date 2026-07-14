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Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: Nova TV
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Doznajte što vas očekuje ovog utorka 14. srpnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Potraga za Yıldız postaje utrka s vremenom jer Dalyan priprema prisilno vjenčanje. Serhat i Aşır, unatoč međusobnim sukobima, prisiljeni su udružiti snage kako bi je pronašli prije nego što bude prekasno.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Petrina istraga ubrzo donosi plodove, ali kradljivac recepata pokušava je nagovoriti da ga ne prijavi. Samuel i María Fernández ukore Carla jer previše pažnje posvećuje sluškinjama.

Foto: HRT

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Tim istražuje otmicu i mučenje beskućnika, tinejdžera, te otkriva da se radi o homofobnom zločinu iz mržnje. Voight otkrije da se obitelj žrtve odrekla tinejdžera jer je homoseksualac.

PREGLED TJEDNA Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Dalyan priprema prisilno vjenčanje, Yildiz bježi
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Dalyan priprema prisilno vjenčanje, Yildiz bježi

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Dok Kadir i Pakize pokušavaju sigurno izvući Deniza, Ecmelovi ljudi ulaze im u trag i započinje opasna potjera. Cihan organizira obranu i čini sve kako bi zaštitio dječaka.

Foto: Nova TV

San snova 

RTL 20:15

Zajednički život Alena i Sonje sve teže pada Maji, koliko god ona to poricala. Mateova i Lanina veza zakomplicirat će odnos Višnje i Bubala. Zvonimira živcira živjeti s Mirkom, no kad Alen povuče par veza, sve bi se moglo promijeniti.

Foto: RTL

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Zé prizna da je namjerno pokazao vijest Catarini. Miguel mu se kune da neće odustati od borbe za kćer. On donese dar Catarini, a ona se uplaši i kaže mu da zna da je djedov ubojica.

Foto: HRT

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