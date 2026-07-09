Što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama? Melek preuzima stvar u svoje ruke

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Dok se približava suđenje koje bi moglo zauvijek promijeniti Serhatov život, Melek odlučuje preuzeti stvar u svoje ruke. Dolazi do informacije o lokaciji ključnog svjedoka koji bi mogao dokazati Serhatovu nevinost.

La Promesa

HRT1 13:20

Lorenzo najavi da će njegovo vjenčanje s Angelom biti još spektakularnije kako bi iznervirao Curra. Cristóbal i Teresa počnu pripreme, a glavna sluškinja se boji da nije dorasla zadatku.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Upton se bori s osobnim problemima, tj. razvodom od Halsteada, dok se Ruzek pokušava vratiti na posao.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:25

Kader se napokon vraća u dom Zeynep i Serhata, gdje je dočekuju s puno ljubavi i posebnim iznenađenjem. Dok obitelj pokušava okrenuti novu stranicu, Gamze donosi važnu odluku i unatoč majčinu protivljenju staje uz Mustafu i njegovu obitelj.

San snova

RTL 20:15

Nakon raspleta Mateova slučaja, okrivljen je Mirko, svi se okreću protiv njega. Alen i Sonja potvrđuju svoju vezu, dok Maja i Sonja postaju prijateljice. U svlačionici juniora napetosti rastu. Zvonimir i Zlatko prihvaćaju se tajnog zadatka.

Foto: RTL

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Luísa kaže Zéu da je vidjela Mariju Paulu kako ljubi Joãa i da joj je Leonor rekla da su oni nekad bili ljubavnici. Sad im postaje jasno zašto je Alexandre mrzio Mariju Paulu.