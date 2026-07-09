Doznajte što vas ovog četvrtka, 9. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'...
Što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama? Melek preuzima stvar u svoje ruke
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Dok se približava suđenje koje bi moglo zauvijek promijeniti Serhatov život, Melek odlučuje preuzeti stvar u svoje ruke. Dolazi do informacije o lokaciji ključnog svjedoka koji bi mogao dokazati Serhatovu nevinost.
La Promesa
HRT1 13:20
Lorenzo najavi da će njegovo vjenčanje s Angelom biti još spektakularnije kako bi iznervirao Curra. Cristóbal i Teresa počnu pripreme, a glavna sluškinja se boji da nije dorasla zadatku.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Upton se bori s osobnim problemima, tj. razvodom od Halsteada, dok se Ruzek pokušava vratiti na posao.
Tajne prošlosti
NOVA TV 22:25
Kader se napokon vraća u dom Zeynep i Serhata, gdje je dočekuju s puno ljubavi i posebnim iznenađenjem. Dok obitelj pokušava okrenuti novu stranicu, Gamze donosi važnu odluku i unatoč majčinu protivljenju staje uz Mustafu i njegovu obitelj.
San snova
RTL 20:15
Nakon raspleta Mateova slučaja, okrivljen je Mirko, svi se okreću protiv njega. Alen i Sonja potvrđuju svoju vezu, dok Maja i Sonja postaju prijateljice. U svlačionici juniora napetosti rastu. Zvonimir i Zlatko prihvaćaju se tajnog zadatka.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Luísa kaže Zéu da je vidjela Mariju Paulu kako ljubi Joãa i da joj je Leonor rekla da su oni nekad bili ljubavnici. Sad im postaje jasno zašto je Alexandre mrzio Mariju Paulu.
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