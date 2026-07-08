Ovo je top 10 serija na Netflixu

Netflix je i ovog tjedna donio pregršt uzbuđenja za gledatelje u Hrvatskoj! Ako tražite preporuku što pogledati, donosimo vam najnoviju listu top 10 najgledanijih filmova i serija – uz detaljne opise, ocjene i glumačke zvijezde. Provjerite što je u trendu i pronađite svog favorita!

Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. I Will Find You (IMDB: 7.2)

Nepravedno optužen za ubojstvo vlastitog sina, otac kreće u očajničku potragu nakon što sazna da bi dječak mogao biti živ. Glume Sam Worthington i Britt Lower. (SAD, 2026., Triler, Drama)

2. Worst Neighbor Ever (IMDB: 7.1)

Dokumentarna serija o istinitim pričama o susjedima koji su postali noćna mora – od prijevara do nasilnih osveta. (SAD, 2026., Dokumentarna)

3. Sullivan's Crossing (IMDB: 7.2)

Neurokirurginja Maggie Sullivan vraća se u rodni grad nakon osobnih i profesionalnih previranja, gdje se mora suočiti s prošlošću. Glume Morgan Kohan i Chad Michael Murray. (Kanada, 2026., Drama)

4. Salish & Jordan Matter (IMDB: 1.4)

Otac i kći, Jordan i Salish, prolaze kroz lude izazove i obiteljske trenutke. (SAD, 2026., Reality, Obiteljski)

5. Avatar: The Last Airbender (IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 61%)

Avatar Aang mora savladati četiri elementa kako bi spasio svijet od rata i zaustavio moćnog neprijatelja. Glume Gordon Cormier i Kiawentiio. (SAD, 2024., Fantazija, Avantura)

6. Agent Kim Reactivated (IMDB: 8.1)

Obični otac Kim otkriva svoju prošlost tajnog agenta kako bi pronašao nestalu kćer, riskirajući sve. Glumi So Ji-sub. (Južna Koreja, 2026., Akcija, Triler)

7. Summer 36 (IMDB: 6.4)

Ljeto 1936. na Azurnoj obali – četiri žene iz različitih slojeva društva upletene su u ubojstvo u luksuznom hotelu, što mijenja njihove živote iz temelja. (Francuska, 2026., Drama, Krimić)

8. Oasis (IMDB: 5.4)

Najluksuznije ljetovalište u zemlji postaje poprište istrage nestanka – svi su sumnjivci, a nitko ne može otići dok se krivac ne pronađe. (Španjolska, 2026., Triler, Drama)

9. Heroes (IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 52%)

Obični ljudi otkrivaju da imaju supermoći, a njihove se sudbine isprepliću dok pokušavaju spriječiti katastrofu. Glume Milo Ventimiglia i Hayden Panettiere. (SAD, 2006.-2010., Fantazija, Drama)

10. Another Self (IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 83%)

Tri prijateljice dolaze u primorski gradić gdje se suočavaju s duhovnom stranom sebe i traumama iz prošlosti svojih obitelji. (Turska, 2022., Drama)

Ako ste u potrazi za inspiracijom za filmski vikend ili binganje serija, ova lista je pravi izbor za vas! Koji naslov s popisa ćete prvi pogledati?

*uz korištenje AI-ja

