Što će reći Paula? 'Pao' je prvi poljubac između Frana i Mine

Družili su se nasamo u dvorištu 'Zadruge', pušili su cigarete, a onda je krenulo izmjenjivanje nježnosti. Mina je nedavno za njega priznala da joj se sviđa, a ostali ukućani su ih pohvalili kako su lijep par

<p>Iako su Hrvati <strong>Fran Pujas</strong> (22) i <strong>Paula Hublin</strong> (21) ušli u srpski show 'Zadruga' kao golupčići, njihova ljubav nije dugo potrajala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana ušla u Zadrugu </strong></p><p>Ne samo da su prekinuli, već su oboje vrlo brzo našli zamjene, i to u realityju. </p><p>Tetovirani maneken je postao prisan s natjecateljicom <strong>Minom Vrbaški</strong> (20), a sada je i 'pao' njihov prvi poljubac.</p><p>Družili su se nasamo u dvorištu 'Zadruge', pušili su cigarete, a onda je krenulo izmjenjivanje nježnosti.</p><p>- Zacrvenit ću se - rekao je Fran.</p><p>Mina se na to nasmijala pa mu odgovorila: 'Zacrvenio si se'.</p><p>- Da - priznao je Hrvat.</p><p>Prije toga su proveli noć zajedno u krevetu. Fran je cijelo vrijeme grlio Minu, a ona ga je češkala po glavi. U jednom trenutku on se nije mogao kontrolirati pa je skočio na nju i obasipao je dodirima i poljupcima po vratu i licu. </p><p>Inače, Mina je nedavno za njega priznala da joj se sviđa, a ostali ukućani su ih pohvalili kako su lijep par, pišu<a href="https://www.kurir.rs/stars/rijaliti/3545579/mina-i-fran-se-prvi-put-poljubili-svi-ih-hvalili-da-su-lep-par-a-oni-poklekli-razmenjuju-neznosti-video"> srpski mediji</a>.</p><p>Što će na sve ovo reći Franova bivša djevojka Paula, ostaje za vidjeti. No, ni njoj nije strano ljubljenje u showu.<b> </b>Tijekom jedne igre <strong>Toma Panić </strong>poljubio ju je u usta iako ima suprugu <strong>Nadeždu Biljić</strong>, koja mu je već poručila da je među njima gotovo.</p><p>- Nadeždi neće biti dobro kada ovo vidi - nizali su se komentari ispod snimke poljupca. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Pao' poljubac između Mine i Frana</strong></p>