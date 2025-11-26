Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Što će se događati u omiljenim sapunicama ove srijede? Rajka doznaje za priču koja se širi...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ove srijede 26. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Rajka pokušava uspostaviti mir između zaraćenih strana svoje obitelji, no dozna priču koja se širi - da je Ante ubio Josipa. Sikirica u postaji ispituje Čavku o noći Josipova ubojstva.

Foto: RTL

La Promesa 

HRT1 13:20

Antoñito je dobio batine i leži u tešku stanju u Samuelovoj sobi. Manuel prizna Antoniju i Ñici da je Cruz ubila Janu. Ana brani Maríju Fernández pred Petrom, ali to sluškinju ne spasi od otkaza.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje slučaj nestale žene u ozloglašenoj afroameričkoj četvrti. Njezin zaručnik pronađen je ozlijeđen, ali živ i odveden je na liječenje.

HIT SERIJA Drama u 'Divljim pčelama': Vukasova sestra opet u Vrilu
Drama u 'Divljim pčelama': Vukasova sestra opet u Vrilu

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Zrinka pokušava zaboraviti na Crnog i krenuti dalje, ali on šalje Lepog i Hrca po nju. Nika dolazi u posjet majci, koja je nešto bolje, ali ne previše sretna zbog Jocina zahtjeva da u ime bolnice sklopi posao s novom firmom.

Foto: Matko Stankovic

Kumovi

NOVA TV 20:20

Martinu je teško zbog skorašnjeg suđenja Stanislavu, a obitelj mu samo nabija pritisak pa se skriva u Općini. Vesna odluči uzeti stvari u svoje ruke i otkriti tko je uistinu Natalija Velkovska. Drago iznenadi Šimu naletom strasti u njezinu uredu, a onda ona njega neugodno iznenadi. Goran je u sedmom nebu zbog Iglike.

Foto: YouTube screenshot

Cacau

HRT1 12:30

Cacau kaže Quimu da će morati otkazati povratak u Brazil jer je nalaz DNK testa potvrdio da je Marquinho Marcov sin, iako se ona ne sjeća da je ikad spavala s Marcom.

Foto: promo

