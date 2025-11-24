Obavijesti

HIT SERIJA

Drama u 'Divljim pčelama': Vukasova sestra opet u Vrilu

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Drama u 'Divljim pčelama': Vukasova sestra opet u Vrilu
Foto: RTL

Nakon dugog izbivanja, Rajka se vraća u Vrilo i zatiče obitelj u najosjetljivijem trenutku. Njezin dolazak pokreće nove sukobe. ‘Divlje pčele’ ulaze u najdramatičniji zaplet dosad

U popularnu seriju Divlje pčele vraća se lik koji će, prema najavama, značajno utjecati na razvoj radnje. Nakon dugog izbivanja, u Vrilo se vraća Rajka Vukas, sestra zavađene braće Vukas, a utjelovit će je glumica Jelena Perčin. Rajka dolazi iz Švicarske u trenutku kada je obitelj suočena s nizom izazova, nastojeći ponovno izgraditi svoj život i vratiti narušene obiteljske odnose.

Foto: RTL

Povratak Rajke stiže u osjetljivom trenutku. Napetosti u obitelji dodatno su porasle nakon poljupca Mirjanina supruga Domazeta s drugom ženom, dok njihov sin Nikola očajnički pokušava uvjeriti Katu da su njegove namjere prema Cvitinom srcu iskrene. Dok se Kate slučajno susreće s Jakovom, cijelo selo zaintrigirano je pojavom misteriozne žene koja iznenada stiže u Vrilo – Rajke Vukas.

Glumica Jelena Perčin opisuje svoj lik kao snažnu, slojevitu i iznimno hrabru ženu.

- Rajka je avangardna, prerasla je sredinu iz koje dolazi, ali je istovremeno duboko povezana sa svojim korijenima. Ima veliko razumijevanje za ljude oko sebe i snažan osjećaj pravednosti - ističe Jelena. Dodaje kako je oduševljena stilom i atmosferom pedesetih godina, što predstavlja izazov, ali i inspiraciju.

Foto: RTL

- Trudim se oživjeti zakonitosti tog vremena – način govora, ponašanja, pogled na svijet. Perspektiva je tada bila drukčija i cilj nam je vjerno prenijeti duh pedesetih - objašnjava glumica. Ističe i kako je posebno nadahnjuje kraj Cetinske krajine te sjećanja na priče svojih djedova i baka, koje su joj, kaže, uvijek imale posebnu poetičnost.

Rajkin povratak najavljuje novu fazu radnje u Divljim pčelama, gdje će njezin lik unijeti svježinu, napetost i potencijalne preokrete. Seriju možete pratiti od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u.

