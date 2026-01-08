Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 8. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', Chicago P.D.', Cacau'...
Što će se događati u omiljenim serijama u četvrtak: Martim se iznenadi Aninom odlukom...
La Promesa
HRT1 13:20
Toñov novi nestanak jako pogodi Manuela. Ángela posreduje kako bi Lope i Curro mogli otići u draguljarnicu u kojoj doznaju da je Cruz bila stalna mušterija.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Na tajnom zadatku razotkrivanja dvojice ilegalnih dilera oružja Atwater susreće Doylea, policajca koji ga je samo na temelju njegove boje kože već jedanput optužio.
Zaboravljeni slučaj
DOMA TV 16:30
Kada na modernome umjetničkom djelu pronađu anonimno priznanje ubojstva 16-godišnje navijačice, tim ponovno otvara slučaj.
Navy CIS
DOMA TV 19:00
Pri otkrivanju ilegalne radionice za rastavljanje ukradenih automobila, tim nalazi odrezanu glavu marinca, skrivenu u jednom od automobila iz radionice. Kad nađu moguće sumnjivce, tim mora pronaći ostatak trupla i otkriti ubojicu.
Cacau
HRT1 12:30
Simone je ljuta na Marca jer mora dijeliti Justinov imetak s njegovim kopiletom. Martim se iznenadi kad se Ana odluči vratiti u Brazil. Lalá šokira Simonein prijedlog da ubiju Reginino dijete.
