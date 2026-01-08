Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Što će se događati u omiljenim serijama u četvrtak: Martim se iznenadi Aninom odlukom...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Što će se događati u omiljenim serijama u četvrtak: Martim se iznenadi Aninom odlukom...
2
Foto: HRT

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 8. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', Chicago P.D.', Cacau'...

Admiral

La Promesa 

HRT1 13:20

Toñov novi nestanak jako pogodi Manuela. Ángela posreduje kako bi Lope i Curro mogli otići u draguljarnicu u kojoj doznaju da je Cruz bila stalna mušterija.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Na tajnom zadatku razotkrivanja dvojice ilegalnih dilera oružja Atwater susreće Doylea, policajca koji ga je samo na temelju njegove boje kože već jedanput optužio.

Zaboravljeni slučaj

DOMA TV 16:30

Kada na modernome umjetničkom djelu pronađu anonimno priznanje ubojstva 16-godišnje navijačice, tim ponovno otvara slučaj.

Navy CIS

DOMA TV 19:00

Pri otkrivanju ilegalne radionice za rastavljanje ukradenih automobila, tim nalazi odrezanu glavu marinca, skrivenu u jednom od automobila iz radionice. Kad nađu moguće sumnjivce, tim mora pronaći ostatak trupla i otkriti ubojicu.

"Restless"
Foto: SONJA FLEMMING

Cacau

HRT1 12:30

Simone je ljuta na Marca jer mora dijeliti Justinov imetak s njegovim kopiletom. Martim se iznenadi kad se Ana odluči vratiti u Brazil. Lalá šokira Simonein prijedlog da ubiju Reginino dijete.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hvalili se na ljeto ekskluzivnim hotelom kod Zadra, a Vrsaljko sada radnicima duguje plaće?
MAŠKOVIĆA HAN U PROBLEMU?

Hvalili se na ljeto ekskluzivnim hotelom kod Zadra, a Vrsaljko sada radnicima duguje plaće?

Kako navodi portal Bliss Talk, zaposlenici hotela Maškovića han nisu dobili posljednje tri plaće. S 1.12. se, kažu, nisu pojavili na poslu...
Legendarni Horatio Caine sad je neprepoznatljiv. Pogledajte ga
EVO GDJE JE DANAS

Legendarni Horatio Caine sad je neprepoznatljiv. Pogledajte ga

David Caruso danas slavi 70. rođendan. Nakon što je deset sezona vodio globalni hit "CSI: Miami" i postao jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica, 2012. godine povukao se iz glume i praktički ispario iz javnog života...
U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare
VELIKA PROMJENA

U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare

Marija Bartulović (25) iz Blaca jedna od omiljenijih natjecateljica devete sezone showa 'Život na vagi', nakon izlaska iz showa živi punim plućima, a svoje doživljaje i promjene redovito dijeli s pratiteljima na Instagramu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026