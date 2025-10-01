Obavijesti

Komentari 0
Što će u srijedu biti u omiljenim serijama? Karlo kipi od bijesa!

Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ove srijede 1. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Kumovi', 'Cacau'..

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Nakon što ga je Tomo ponizio Karlo se suočava s Martom. Ona ne želi ništa priznati, no Karlu je jasno. Kipteći od bijesa, on odlazi predložiti svoj plan Miri i Blanki, koji su u bijegu. Ines je lakše ozlijeđena u prometnoj nesreći i ne može odraditi domjenak. Olga će joj pomoći, a Šimun se nudi priskočiti Olgi u organizaciji.

Foto: RTL

La Promesa

HRT 1 13:20

María Fernández posvuda vidi duhove. La Promesa tone, a markiz i markiza nemaju izbora, moraju prodavati stvari.

Obiteljske tajne

RTL 01:50

Merdar pronalazi način kako dokazati da je Serdar kriv. Cüneyt i Ceylin smišljaju plan kako se dokopati Serdarovog mobitela. Yekta zove Osmana u svoj ured i traži od njega uslugu - želi doznati za čim Ceylin traga.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Lorena je potresena nakon što je shvatila da se zavaravala u vezi s Crnim i mislila da se može promijeniti. Ante i Divna prisjećaju se starih vremena. Kad dođu na temu Veljka, stvari se zakompliciraju, a Divna i Ante se skoro posvađaju.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 21:20

Uprava hotela ima sastanak s potencijalnim kupcem, a Aljoša i Šima u zadnji čas shvate da Vinko planira dobiti ovce i novce. Janko se osjeća sve lošije, Luce se zabrine i s Goranom ga vodi u bolnicu.

Cacau

HRT 21:25

Tiago pita Martima misli li Cacau da njega zanima Sal. Jaime i Salomão se šokiraju kada Valdemar kaže da je Simone pokušala ubiti Justina.

Foto: promo

