Doznajte što vas očekuje ove srijede 1. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Kumovi', 'Cacau'..
Što će u srijedu biti u omiljenim serijama? Karlo kipi od bijesa!
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Nakon što ga je Tomo ponizio Karlo se suočava s Martom. Ona ne želi ništa priznati, no Karlu je jasno. Kipteći od bijesa, on odlazi predložiti svoj plan Miri i Blanki, koji su u bijegu. Ines je lakše ozlijeđena u prometnoj nesreći i ne može odraditi domjenak. Olga će joj pomoći, a Šimun se nudi priskočiti Olgi u organizaciji.
La Promesa
HRT 1 13:20
María Fernández posvuda vidi duhove. La Promesa tone, a markiz i markiza nemaju izbora, moraju prodavati stvari.
Obiteljske tajne
RTL 01:50
Merdar pronalazi način kako dokazati da je Serdar kriv. Cüneyt i Ceylin smišljaju plan kako se dokopati Serdarovog mobitela. Yekta zove Osmana u svoj ured i traži od njega uslugu - želi doznati za čim Ceylin traga.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Lorena je potresena nakon što je shvatila da se zavaravala u vezi s Crnim i mislila da se može promijeniti. Ante i Divna prisjećaju se starih vremena. Kad dođu na temu Veljka, stvari se zakompliciraju, a Divna i Ante se skoro posvađaju.
Kumovi
NOVA TV 21:20
Uprava hotela ima sastanak s potencijalnim kupcem, a Aljoša i Šima u zadnji čas shvate da Vinko planira dobiti ovce i novce. Janko se osjeća sve lošije, Luce se zabrine i s Goranom ga vodi u bolnicu.
Cacau
HRT 21:25
Tiago pita Martima misli li Cacau da njega zanima Sal. Jaime i Salomão se šokiraju kada Valdemar kaže da je Simone pokušala ubiti Justina.
