Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Što će večeras biti u seriji Divlje pčele? Nikola bijesan na Zoru, dok Anka upada u depresiju...
Foto: RTL

U još jednoj epizodi mnogima omiljene TV serije 'Divlje pčele' dogodit će se mnoge neočekivane situacije. Luce otkriva Cviti da je Kata na meti ogovaranja u selu...

Šušnjara stiže u svoj kaotičan dom, Anka je sve lošije nakon teškog poroda pa govori mužu da više ne može, on se boji da nešto nije u redu s njegovom suprugom.

Foto: RTL

Cvita i Luce provode vrijeme na poslu, a tijekom razgovora Luce otkriva Cviti da je Kata na meti ogovaranja u selu. Zora i Nikola sreću se kraj bunara, gdje mladi Vukas proziva Zoru jer je Cviti pričala da je zaljubljena i da joj je slomljeno srce. Nikola je bijesan, a Zora na rubu suza.

Foto: RTL

Ivica dolazi kod Ante i zahtjeva svoje, postavljajući svoje uvjete! Ferida smiruje situaciju koja je blizu eskalacije. Karmela tješi Katu zbog seoskih tračeva, a Kata je u nevjerici, posebno nakon što je nazovu gadurom. Badurini je sumnjivo kako je Lovro preminuo. Čavka dobiva iznimno zahtjevan zadatak od Ante, koji očito više nikome ne vjeruje. 

