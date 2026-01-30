Što će večeras biti u seriji Divlje pčele? Nikola bijesan na Zoru, dok Anka upada u depresiju...

Šušnjara stiže u svoj kaotičan dom, Anka je sve lošije nakon teškog poroda pa govori mužu da više ne može, on se boji da nešto nije u redu s njegovom suprugom.

Foto: RTL

Cvita i Luce provode vrijeme na poslu, a tijekom razgovora Luce otkriva Cviti da je Kata na meti ogovaranja u selu. Zora i Nikola sreću se kraj bunara, gdje mladi Vukas proziva Zoru jer je Cviti pričala da je zaljubljena i da joj je slomljeno srce. Nikola je bijesan, a Zora na rubu suza.

Foto: RTL

Ivica dolazi kod Ante i zahtjeva svoje, postavljajući svoje uvjete! Ferida smiruje situaciju koja je blizu eskalacije. Karmela tješi Katu zbog seoskih tračeva, a Kata je u nevjerici, posebno nakon što je nazovu gadurom. Badurini je sumnjivo kako je Lovro preminuo. Čavka dobiva iznimno zahtjevan zadatak od Ante, koji očito više nikome ne vjeruje.