Što gledati na HBO-u? Ovo je lista top 10 serija u Hrvatskoj

HBO je i ovog tjedna iznenadio bogatom ponudom serija koje su osvojile gledatelje u Hrvatskoj. Donosimo vam najnoviju listu najgledanijih naslova – od napetih horora i akcijskih spektakala do dirljivih drama i novih superheroja. Provjerite što se gleda i pronađite inspiraciju...

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj

1. Lanterns (Superjunaci, SAD, 2026.)

Dva intergalaktička policajca, John Stewart i Hal Jordan, istražuju mračno ubojstvo na Zemlji, što ih uvlači u misterij koji će promijeniti svemir. Nova DC serija koja donosi svježu dozu akcije i napetosti.

Foto: PROMO

2. Outlander: Blood of My Blood (Drama, SAD, 2025.)

Romantična saga kroz vrijeme i prostor, od bojišta Prvog svjetskog rata do škotskih visoravni 18. stoljeća. Dvije sudbinske ljubavi bore se protiv sila koje ih žele razdvojiti. Serija obiluje emocijama, povijesnim detaljima i dramom.

3. 4 Blocks Zero (Drama, Njemačka, 2026.)

Povratak u Berlin devedesetih! Pratimo obitelj koja se bori s birokracijom i društvenom isključenošću dok pokušava izgraditi novi život u Njemačkoj. Autentična i dirljiva priča o snalaženju u novom društvu.

4. The Therapy (Drama, Bugarska, 2025.)

Ekscentrična psihologinja koristi nekonvencionalne metode kako bi pomogla grupi umjetnika u suočavanju s vlastitim strahovima, dok se i sama bori s problemom bez rješenja. Film o ljudskim slabostima, kreativnosti i borbi za ozdravljenje.

5. Stuart Fails to Save the Universe (Komedija, SAD, 2026.)

Vlasnik striparnice Stuart Bloom mora spasiti stvarnost nakon što pokvari uređaj Sheldona i Leonarda, što dovodi do armagedona multiverzuma. U pomoć mu priskaču djevojka Denise, geolog Bert i kvantni fizičar Barry Kripke. Urnebesna komedija za obožavatelje The Big Bang Theory svijeta!

Pogledali smo 'Stuart Fails to Save the Universe', evo kako nam se svidio.

Foto: PROMO

6. President Curtis (Animacija, SAD, 2026.)

Pratite predsjednika Curtisa i njegov ekscentrični tim dok rješavaju probleme koje ni Rick Sanchez ne bi poželio – od interdimenzionalne diplomacije do paranormalnih fenomena. Animirana satira na političku svakodnevicu.

7. Youth (Komedija, SAD, 2026.)

Pedestogodišnja razvedenica traži ljubav i seks, balansirajući između brige za bolesne roditelje i odraslog sina koji još nije spreman odletjeti iz gnijezda. Serija s puno humora i životnih situacija.

8. 4 Blocks (Drama, Njemačka, 2017.)

Toni vodi svakodnevni posao arapskih bandi u berlinskom Neuköllnu, ali želi napustiti kriminal zbog obitelji. No, izlazak iz podzemlja nikad nije jednostavan. Hvaljena njemačka kriminalistička serija.

9. Paolo (Triler, Francuska, 2026.)

Pratimo radničkog Paola koji na uznemirujući način ulazi u život mladog političara Téophanea Tolbiaca. Napeta priča o moći, ambicijama i opasnim vezama.

10. American Hostage (Drama, SAD, 2026.)

Poznati radijski reporter Fred Heckman nađe se usred talačke krize kada otmičar Tony Kiritsis zahtijeva intervju uživo. Napeta drama temeljena na stvarnim događajima.