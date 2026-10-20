Što gledati na HBO-u? Ovo je lista top 10 serija u Hrvatskoj

HBO je i ovog tjedna iznenadio bogatom ponudom serija koje su osvojile gledatelje u Hrvatskoj. Donosimo vam najnoviju listu najgledanijih naslova – od napetih horora i akcijskih spektakala do dirljivih drama i novih superheroja. Provjerite što se gleda i pronađite inspiraciju...

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj

1. Crystal Lake

Horor serija o Pam Voorhees, majci koja ne može preboljeti smrt sina Jasona. Dolazak dvojice stranaca pokreće niz uznemirujućih događaja u malom gradu. (SAD, 2026., Horor)

2. Outlander: Blood of My Blood

Romantična drama kroz stoljeća, od Prvog svjetskog rata do škotskih visoravni 18. stoljeća, prati dvije zaljubljene priče koje prkose vremenu i sudbini. (SAD, 2025., Drama)

3. Babylon Berlin

Detektiv Gereon Rath dolazi u Berlin 1920-ih, u vrijeme velikih političkih i društvenih promjena. Vrhunska produkcija i napeta atmosfera. (Njemačka, 2017., Drama)

4. Georgie & Mandy's First Marriage

Komedija o Georgieju i Mandy koji odgajaju mladu obitelj u Teksasu, suočavajući se s izazovima roditeljstva i braka. (SAD, 2024., Komedija)

5. Lanterns

Dvojica međugalaktičkih policajaca, John Stewart i Hal Jordan, istražuju misteriozno ubojstvo na Zemlji, što ih uvodi u mračnu superhero priču. (SAD, 2026., Superheroji)

6. 4 Blocks Zero

Povratak u Berlin 1990-ih i priča o obitelji koja se bori s birokracijom, politikom i društvenom isključenošću dok pokušava izgraditi novi život. (Njemačka, 2026., Drama)

7. Zmora

Kriminalistička serija o Kami koja se vraća u rodni grad i zapliće u staru neriješenu priču nestanka. Obiteljske tajne i zločin izlaze na površinu. (Poljska, 2026., Krimi)

8. Youth

Komedija o 50-godišnjoj razvedenici koja traži ljubav i seks, dok brine o bolesnim roditeljima i odraslom sinu koji još uvijek treba njenu pomoć. (SAD, 2026., Komedija)

9. Rage (Furia)

Pet žena suočava se s ekstremnim situacijama koje će probuditi njihovu bijes i snagu. (Španjolska, 2025., Drama)

10. Paolo

Napeta triler serija o Paolu, radniku iz radničke klase, koji ulazi u život mladog političara Téophanea Tolbiaca, što pokreće niz uznemirujućih događaja. (Francuska, 2026., Triler)