Otkrijte koje su serije najpopularnije na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo vam detaljan pregled top 10 serija koje su osvojile gledatelje
Što gledati na HBO-u? Ovo je lista top 10 serija u Hrvatskoj
HBO je i ovog tjedna iznenadio bogatom ponudom serija koje su osvojile gledatelje u Hrvatskoj. Donosimo vam najnoviju listu najgledanijih naslova – od napetih horora i akcijskih spektakala do dirljivih drama i novih superheroja. Provjerite što se gleda i pronađite inspiraciju...
Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj
1. Crystal Lake
Horor serija o Pam Voorhees, majci koja ne može preboljeti smrt sina Jasona. Dolazak dvojice stranaca pokreće niz uznemirujućih događaja u malom gradu. (SAD, 2026., Horor)
2. Outlander: Blood of My Blood
Romantična drama kroz stoljeća, od Prvog svjetskog rata do škotskih visoravni 18. stoljeća, prati dvije zaljubljene priče koje prkose vremenu i sudbini. (SAD, 2025., Drama)
3. Babylon Berlin
Detektiv Gereon Rath dolazi u Berlin 1920-ih, u vrijeme velikih političkih i društvenih promjena. Vrhunska produkcija i napeta atmosfera. (Njemačka, 2017., Drama)
4. Georgie & Mandy's First Marriage
Komedija o Georgieju i Mandy koji odgajaju mladu obitelj u Teksasu, suočavajući se s izazovima roditeljstva i braka. (SAD, 2024., Komedija)
5. Lanterns
Dvojica međugalaktičkih policajaca, John Stewart i Hal Jordan, istražuju misteriozno ubojstvo na Zemlji, što ih uvodi u mračnu superhero priču. (SAD, 2026., Superheroji)
6. 4 Blocks Zero
Povratak u Berlin 1990-ih i priča o obitelji koja se bori s birokracijom, politikom i društvenom isključenošću dok pokušava izgraditi novi život. (Njemačka, 2026., Drama)
7. Zmora
Kriminalistička serija o Kami koja se vraća u rodni grad i zapliće u staru neriješenu priču nestanka. Obiteljske tajne i zločin izlaze na površinu. (Poljska, 2026., Krimi)
8. Youth
Komedija o 50-godišnjoj razvedenici koja traži ljubav i seks, dok brine o bolesnim roditeljima i odraslom sinu koji još uvijek treba njenu pomoć. (SAD, 2026., Komedija)
9. Rage (Furia)
Pet žena suočava se s ekstremnim situacijama koje će probuditi njihovu bijes i snagu. (Španjolska, 2025., Drama)
10. Paolo
Napeta triler serija o Paolu, radniku iz radničke klase, koji ulazi u život mladog političara Téophanea Tolbiaca, što pokreće niz uznemirujućih događaja. (Francuska, 2026., Triler)
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