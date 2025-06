Što gledati na malim ekranima u ponedjeljak? Kreće nova turska serija 'Obiteljske tajne'

Obiteljske tajne

RTL 20:15

Odvjetnica Ceylin i tužitelj Ilgaz dijele istu strast u borbi za pravdu, ali se služe suprotnim metodama. Ilgaz se strogo drži pravila i vjeruje u poštenje dok buntovna Ceylin uvijek nađe način kako pravila zaobići.

Foto: Mehmet Ozer

La promesa

HRT 1 13:20

Rómulov naglo ode kako bi riješio Manuelovo uhićenje, što ostavi zbunjenu poslugu, ali i gospodu. Lorenzo odluči saznati što majordom namjerava.

Chicago u plamenu

RTL 2 20:05

Medeni mjesec Kidd i Severide prekine osoba iz zajedničke prošlosti, koja ih zamalo košta života. Nakon toga odnos Severidea i Pryma postaje zategnut. Postaja 51 juri gasiti požar u kinu, a Violet je u suzama kad se ekipa trudi spasiti šefa bolničara Evana Hawkinsa.

Pod istim nebom

NOVA TV 18:00

Dok unutar obitelji još tinjaju stare povrede, zakopane pod slojevima neizgovorenih riječi, vrijeme ne miruje. Svaka šutnja odzvanja glasnije od najglasnijega krika, a svaki pogled koji bježi govori više od svih izgovorenih laži.

U dobu i zlu

NOVA TV 21:20 I 22:20

Joco shvati da je nasamaren. Pokuša izbaciti Petru iz kuće, ali ona ima crno na bijelo da je pola svega sad njezino. Veljko je u šoku kad mu Toma otkrije da se oženio Nikom. Toma mu obećava da će je paziti, no to Veljka ne utješi. Petra je zatečena što je Lorena proziva zbog preseljenja u Jocinu vilu. Marina i Zrinka savjetuju Miru u vezi zaruka, a Zrinka se zabrine za svoj ljubavni život. Jakov je frustriran jer će Miro zaprositi Unu, a to povrijedi Lorenu. Crni ga konfrontira i poziva na odgovornost. Petra i Joco dijele bračnu postelju, ali se ubrzo posvađaju. Ružica puni Joci glavu protiv Petre koja uz pomoć Hrca radi nered po vili.

Foto: NOVA TV

Cacau

HRT1 12:25

Quim potiče Júliju da potraži sreću. Anita odluči pomoći u potrazi za Cacau. Tomané i Lola se šokiraju kad otkriju da je Regina umiješana u Cacauin nestanak. Guto i Pitty misle da je Regina zapravo Chiquinha.