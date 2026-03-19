Što gledati večeras na TV-u?

Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje bogat i raznolik program – od napetih kvizova i informativnih emisija, preko omiljenih domaćih serija, pa sve do uzbudljivih kriminalističkih drama i neodoljivih filmskih hitova! Donosimo vam vodič kroz najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti u večernjem terminu.

HRT 1

Na Prvom programu HRT-a večer počinje uz popularni kviz "Potjera" (18:06), a potom slijedi "Dnevnik 2" (19:00) i izvlačenje LOTO 6. U udarnom terminu, u 20:15, gledatelje očekuje "Tko želi biti milijunaš?" – napeti kviz znanja koji redovito okuplja cijelu obitelj pred ekranom. Nakon toga slijedi intrigantni dokumentarac "Homo plasticus - čovjek novog doba" (21:13), a večer završava s "Otvoreno" (22:15), emisijom koja analizira najvažnije aktualne teme.

Foto: HRT

HRT 2

Drugi program HRT-a donosi opuštenu i edukativnu večer. Nakon zabavne emisije "Samo lagano" (18:39), slijedi dokumentarna serija "Martin Clunes - Otoci Tihog oceana" (19:22). U 20:15 na rasporedu je fascinantna dokumentarna serija "Postanak ljudske vrste", a potom domaći filmski dragulj "Armin" (21:09). Za kraj večeri, ljubitelji trilera mogu uživati u seriji "Šuma nestalih" (22:37).

RTL

RTL donosi informativni "RTL Danas" (19:00), a potom nastavak omiljene serije "Divlje pčele" (20:15). U 21:25 na rasporedu je "Gospodin Savršeni", reality show koji je osvojio publiku, a večer završava s "RTL Direkt" (23:00) i akcijskim filmom "Osveta" (23:40).

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV večer počinje s "Crno more" (18:05) i "Dnevnikom Nove TV" (19:00). U 20:20 ne propustite novu epizodu serije "Kumovi", a zatim slijedi "U dobru i zlu 2" (21:20) te napeti "Survivor" (22:10). Za kasnovečernje vijesti tu su "Večernje vijesti" (23:25) i magazin "Provjereno" (23:40).

Foto: NOVA TV

RTL 2

Na RTL2 večer je rezervirana za ljubitelje akcije i komedije. Nakon "Chicago u plamenu" (18:40 i 19:25), slijede dvije uzastopne epizode hit serije "Chicago P.D." (20:15 i 21:15). Za opuštanje tu su "Teorija velikog praska" (21:55, 22:25) i "Dva i pol muškarca" (22:55, 23:15).

DOMA TV

Doma TV donosi večer uz kriminalističke i akcijske serije. U 18:15 i 19:05 gledajte "NAVY CIS", a zatim "Blue Bloods" (19:55, 20:45). Za ljubitelje detektivskih priča tu su "Sherlock i Watson" (21:45, 22:40), a kasno navečer "Navy CIS LA" (23:30).

Filmski hitovi večeri

"Anđeli i demoni" (Star Movies, 20:05) – Napeti triler s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi, temeljen na bestselleru Dana Browna.

"Put bez povratka 4" (Star Movies, 23:00) – Horor za ljubitelje adrenalina i napetosti.

"Solomon Kane" (CineStar Fantasy, 19:00) – Akcijska fantazija o nemilosrdnom ratniku koji traži iskupljenje.

"Nemogući susret" (Cinemax, 13:20, repriza vjerojatno navečer) – Akcijski triler s Mattom Damonom o borbi protiv sudbine.

"Ja sam majka" (CineStar A&T, 13:45, repriza vjerojatno navečer) – Znanstveno-fantastična priča o umjetnoj inteligenciji i ljudskosti.

"Borg/McEnroe" (CineStar TV1, 09:45, repriza vjerojatno navečer) – Sportska drama o legendarnom teniskom rivalstvu.