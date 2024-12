Što gledati za Božić na Netflixu?

Netflix donosi bogatu ponudu streaming sadržaja za blagdane 2024. godine. Od novih božićnih filmova do omiljenih klasika, streaming platforma nudi raznolik program za cijelu obitelj. Otkrijte što vas očekuje na Netflixu tijekom božićne sezone.

Novi božićni naslovi za 2024.

Romantične božićne komedije

Hot Frosty - Netflix Original romantična priča gdje Lacey Chabert tumači ulogu udovice koja čarolijom oživi zgodnog snjegovića. Ovaj božićni film donosi svježu interpretaciju klasične zimske teme.

Foto: IMDb/screenshot

Naša mala tajna - Lindsay Lohan i Ian Harding glume bivše partnere koje sudbina spoji tijekom blagdana kada otkriju da su njihovi sadašnji partneri brat i sestra.

The Merry Gentlemen - Britt Robertson u ulozi bivše Broadway plesačice koja se vraća u rodni grad kako bi spasila obiteljski klub organiziranjem muške božićne plesne revije.

Glazbeni božićni spektakli

Meet Me Next Christmas - Christina Milian u potrazi za ljubavlju i ulaznicama za rasprodani blagdanski koncert grupe Pentatonix u New Yorku.

A Nonsense Christmas with Sabrinom Carpenter - Poseban glazbeni program u kojem popularna pjevačica izvodi pjesme sa svog blagdanskog EP-a "Fruitcake" uz posebne goste.

Animirani božićni filmovi

That Christmas - Nova Netflix animirana adaptacija popularne trilogije dječjih knjiga Richarda Curtisa s glasovima Briana Coxa i Billa Nighyja.

Spellbound - Čarobna zimska pustolovina s originalnom glazbom nagrađivanog skladatelja Alana Menkena.

Serije

Black Doves - Uzbudljiva božićna špijunska drama s Keirom Knightley u glavnoj ulozi.

Home for Christmas (Hjem til Jul) - Norveška serija koja prati Johanne, ženu u 30-ima pod pritiskom obitelji da pronađe dečka i dovede ga na obiteljsku božićnu večeru. Trenutno se mogu pogledati dvije sezone, a treća izlazi iduće godine.

Klasični božićni filmovi

Love Actually - Nekoliko priča i likova koji se isprepliću u ovom filmu iz 2003., a koji je osvojio mnoga srca diljem svijeta...

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

The Holiday - Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law i mnogi drugi u božićnoj romantičnoj komediji u kojoj se dvije uspješne žene zamijene za domove tijekom božićnih blagdana i otkriju ono što nitko ne želi - novu romansu!