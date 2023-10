Što gledati za Noć vještica? Evo što se sve nudi na streamingu

Zaželjeli ste se dobrog filma ili serije za Noć vještica? Donosimo vam pregled popularnog sadržaja na streaming servisima u Hrvatskoj.

HBO MAX

Papin Egzorcist

Film je u hrvatska kina stigao u travnju ove godine, a glavnu ulogu ima Russell Crowe. Film je inspiriran memoarima svećenika Gabrielea Amortha - “Egzorcist govori” i “Novi izvještaji jednog egzorcista”.

Zla smrt: Buđenje

Kultna horor franšiza Sama Raimija vratila se na velika platna također u travnju ove godine. Premisa čitavog serijala vrti se oko drevnog sumeranskog teksta Necronomicon Ex-Mortisa, odnosno verzije Knjige mrtvih koja služi kao portal koji vodi u dimenziju punu demona.

Slatke male lažljivice: Izvorni grijeh

Prije 20 godina, niz tragičnih događaja gotovo je uništio radnički gradić Millwood. Sada skupinu različitih tinejdžerica – posve novih malih lažljivica – muči nepoznat napadač. Serija je izašla prošle godine.

Lovci na natprirodno

Kad su bili dječaci, majku Sama i Deana Winchestera ubila je tajanstvena i demonska nadnaravna sila. Nakon toga, otac ih je odgojio kao vojnike. Serija je izašla 2005. godine i ima 15 sezona.

Čar il' Dar, Scooby-Doo!

Savršeno za nešto mlađe ili one plašljivije! Mystery Inc., nakon hvatanja Coco Diablo, vođe kostimskog kartela, već je godinu dana bez slučajeva. No na Noć vještica pojavljuju se zlodusi, dvojnici Scoobyjeve ekipe, a Shaggy i Scooby to shvaćaju osobno jer su im slatkiši na kocki!

Netflix

Pad kuće Usher

Nova popularna Netflixova psihološka drama došla je prije par tjedana na ovaj streaming servis i pobrala dobre kritike. Nosi ime kratke priče američkog književnika Edgara Allana Poea, a prati članove bogate i privilegirane obitelj Usher, koju predvode brat i sestra, Roderick i Madeline Usher, osnivači korumpirane farmaceutske kompanije Fortunato Pharmaceuticals.

Mrak film

Ako se želite ipak malo nasmijati, Netflix nudi Mrak film i njegove nastavke, parodiju na filmske žanrove kao što su horor, misterij...

Wednesday

Čudovišta i čarolije s dozom horora, ali ipak prilagođeno mlađoj publici. Serija je izašla prošle godine i postala hit, a prati život Wednesday Adams.

Prokletstvo kuće Hill

Horor serija zasnovana na romanu "The Haunting of Hill House" Shirleya Jacksona. Radnja serije se mijenja između dvije vremenske linije.

Projekt Vještica iz Blaira

Troje mladih filmaša kreću u šumu snimiti dokumentarac o legendarnoj Vještici iz Blaira.

Disney+

Hocus Pocus

U filmu tinejdžer Max i njegova mlađa sestra sele u Salem te slučajno probude tri vještice koje su bile pogubljene u 17. stoljeću. Zatim ih pratimo u njihovim (ne)zgodama dok pokušavaju probuditi svoje stare poznanike iz mrtvih. Na Disney+ je dostupan i nastavak.

The Nightmare Before Christmas

Animirani klasik Tima Burtona bez problema pripada kategoriji filmova za Noć Vještica ali i onih božićnih. Ovaj američki animirani mjuzikl mračne fantazije je rađen tehnikom stop-animacije.

Buffy, ubojica vampira

Serija je bila pravi hit 90-ih, a i do danas je zadržala svoj kultni status.

Ukleti dvorac

Udovica Gabbie i njezin devetogodišnji sin Travis useljavaju se u neobično zdanje izvan grada, ljetnikovac koji nastanjuju duhovi. Odluče potražiti pomoć. Na ovoj streaming platformi dostupan je i 'Ukleti dvorac' iz 2003. godine s Edom Murphyjem u glavnoj ulozi.

Prime

Dark Harvest

Horor film koji je tek nedavno izašao na platformi Amazon Prime. Temelji se na istoimenom romanu iz 2006. godine.

Vrisak

Horor koji sadrži mnoge klasične elemente zastrašivanja. Ubojica odjednom počne opsjedati gradić Woodsboro i više nitko nije siguran.

Carrie

Klasik iz 1976. godine o supermoćima i gnjevu srednjoškolke s kultnom scenom s maturalnog plesa. Film je ekranizacija romana Stephena Kinga, a režirao ga je Brian de Palma.

Halloween

Kultni klasik, američki niskobudžetni horor film snimljen je 1978. godine, a režirao ga je John Carpenter.

'Shaun of the Dead'

Zombiji i dobar britanski crni humor. Film prati život dva prijatelja tijekom zombi apokalipse.

Hulu

Slagalica strave (i nastavci)

Za ljubitelje filmova punih krvi i napetosti, franšiza Slagalica strave je idealna.

Ono

Ljubitelji klasika iz 1990. godine znat će da je malo što strašnije od Pennywisea, jezivog klauna.

The Mill

Novi film na platformi Hulu pun terora i napetosti. Joe, biznismen i uskoro otac, probudi se u zarobljeništvu i ne preostaje mu ništa drugo nego slušati misteriozni glas.

Parazit

Južnokorejska crna komedija/triler iz 2018. koja je dobila odlične kritike, a zatim i nagradu Oscar za najbolji film.

The Boogeyman

Još jedan film koji se temelji na pisanju Stephena Kinga, a izašao je ove godine.

Još jedan film koji se temelji na pisanju Stephena Kinga, a izašao je ove godine.