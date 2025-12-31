Što gledati za Novu godinu na streaming kanalima: Evo što ima na Netflixu, Disney+, HBO

Dok se kazaljke sata neumoljivo približavaju ponoći, a gradski trgovi pripremaju za velika slavlja, sve je više onih koji će Staru godinu ispratiti iz udobnosti vlastitog doma.

Nekada rezervirana za odlazak na zabave, novogodišnja noć za mnoge je postala sinonim za druženje s najbližima, dobru hranu i, naravno, filmski ili serijski maraton. Srećom, streaming servisi pobrinuli su se da ponuda bude bogatija no ikad, nudeći savršenu kulisu za ulazak u 2026. godinu. Bilo da ste raspoloženi za epsko finale znanstveno-fantastične sage, dirljivu obiteljsku dramu ili smijehom ispunjenu komediju, donosimo pregled najboljih naslova na Netflixu, HBO Maxu i Disneyju+ uz koje možete odbrojavati posljednje sate 2025.

Netflix: Spektakularni oproštaj od Hawkinsa i nove poslastice

Netflix je odlučio godinu završiti s praskom, a u središtu pozornosti je, bez sumnje, serija koja je obilježila generaciju. Posljednji, treći dio finalne sezone serije "Stranger Things" stiže upravo na Staru godinu, 31. prosinca, a u Hrvatskoj je dostupan kroz noć 1. siječnja. Nakon što je drugi dio sezone emitiran na sam Božić, obožavatelji će imati priliku ispratiti voljenu ekipu iz Hawkinsa u filmskom finalu koje obećava napetost, emocije i konačni obračun s Vecnom. Pripremite se za nostalgično i vjerojatno gorko-slatko putovanje, jer ovo je kraj jedne ere.

Foto: Profimedia

Za one koji preferiraju nešto drugačije, tu je nova vestern serija "The Abandons", djelo Kurta Suttera, tvorca "Sinova anarhije". U glavnim ulogama su dvije televizijske ikone, Lena Headey i Gillian Anderson, kao udovice i matrijarhinje koje se na Divljem zapadu sredinom 19. stoljeća bore za moć, zemlju i opstanak svojih obitelji. Serija je već početkom prosinca pobrala pohvale kritike zbog sirove atmosfere i snažnih ženskih likova. Filmofili također dolaze na svoje s trećim nastavkom iznimno popularne franšize, "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery". Daniel Craig se vraća kao osebujni detektiv Benoit Blanc, a ovoga puta rješava misteriozno ubojstvo u maloj crkvi na sjeveru države New York. Ako ste pak za laganije, blagdanske teme, Netflix nudi niz novih romantičnih komedija poput "Champagne Problems" i emotivnu dramu "Goodbye June", redateljski prvijenac Kate Winslet.

Foto: You tube

HBO Max: Filmski klasici i prestižne drame

Dok je Netflixov adut veliko serijsko finale, HBO Max se u prosincu fokusirao na filmske naslove i dokumentarce. Najveći hit koji je obilježio kraj godine zasigurno je "One Battle After Another", novi film proslavljenog redatelja Paula Thomasa Andersona s Leonardom DiCapriom u glavnoj ulozi, koji je odmah po dolasku na platformu postao najgledaniji naslov. Za ljubitelje komedije tu je nastavak kultnog filma "The Brothers McMullen" pod nazivom "The Family McMullen", a blagdansku atmosferu upotpunit će i nova komedija "Oh. What. Fun." s Michelle Pfeiffer.

Foto: HBO

Naravno, HBO Max je i dom nekih od najvećih blagdanskih klasika svih vremena. Ako želite provjerenu zabavu, ne možete pogriješiti s filmovima kao što su "Vilenjak" (Elf), "Najluđi Božić" (National Lampoon's Christmas Vacation) ili "Božićna priča" (A Christmas Story). Iako u prosincu nema velikih serijskih premijera, platforma je tijekom 2025. oduševila gledatelje kriminalističkim serijama poput "Task" s Markom Ruffalom, a početak 2026. donosi nove sezone hitova kao što su "Industrija" te dugoočekivani prequel "Igre prijestolja", "A Knight of the Seven Kingdoms", koji stiže već u siječnju.

Disney+: Avanture za cijelu obitelj i nezaobilazni favoriti

Disney+ ostaje vjerna adresa za obiteljsko okupljanje pred ekranima. Glavni događaj za mlađu, ali i stariju publiku je druga sezona serije "Percy Jackson and the Olympians". Temeljena na popularnim knjigama Ricka Riordana, serija nastavlja pratiti avanture mladog poluboga, a nove epizode izlaze svakog tjedna, uključujući i onu koja će biti dostupna upravo 31. prosinca. To je savršena prilika za uroniti u svijet grčke mitologije dok čekate ponoć.

Foto: Profimedia

Osim novih avantura Percyja Jacksona, Disney+ je nezaobilazna postaja za blagdanske klasike. Teško je zamisliti doček bez Kevina McCallistera, stoga ne čudi da je film "Sam u kući" (Home Alone) i ove godine jedan od najgledanijih naslova u Hrvatskoj. Uz njega, tu su i franšize "Čudesan Božić" (The Santa Clause) i animirani klasik Tima Burtona "Predbožićna noćna mora" (The Nightmare Before Christmas). Za one koji su propustili kino hitove, na platformi su dostupni i veliki animirani filmovi iz 2025. godine, "Moana 2" i "Mufasa: Kralj lavova", koji garantiraju zabavu za sve generacije.

Bez obzira na to hoćete li se smijati uz romantičnu komediju, gristi nokte uz napeti triler ili se opraštati od omiljenih serijskih junaka, streaming servisi nude zaista bogat program za ispraćaj stare i doček nove godine. Pripremite grickalice, udobno se smjestite i dopustite da vas čarolija s ekrana uvede u 2026. godinu.