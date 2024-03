Što gledati za Uskrs na Netflixu, HBO Maxu ili Disney+ platformi

Uskrs će mnogi provesti na tradicionalan način, uz obitelj i puno fine hrane. No, što nakon dobrog jela? Neki će možda iskoristiti lijepo vrijeme, dok će drugi ipak odlučiti upaliti nešto na televiziji i odmoriti. Domaći kanali nude pregršt toga, no ukoliko vas ništa ne zainteresira, moguće da ćete posegnuti za nekim od streaming kanalima.

NETFLIX

Jedna od popularnijih streaming platformi nudi sve i svašta što možete gledati za Uskrs. Na ljestvici top 10 gledanih filmova i serija u Hrvatskoj našli su se neki novi, neki stari, a i neki domaći naslovi.

Na prvom mjestu je novi naslov, '3 body problem', znanstvenofantastična serija autora popularne 'Igre Prijestolja', Davida Beinoffa, D. B. Weissa i Alexanda Wooa, a koja se temelji na knjizi Lui Cixina.

Foto: Imdb

Drugo mjesto zauzima također novi naslov 'Testament: The Story of Moses', a Netflix je opisuje kao 'dokudramu koja opisuje Mojsijev život' uz pojašnjenja teologa i povjesničara.

Nova serija Guya Ritchieja, 'The Gentleman' na trećem je mjestu. Više o njoj možete pročitati ovdje.

Za one nešto manje gledatelje, Netflix nudi 'Bad Dinosaurs', za one koji više vole nešto mračniju tematiku tu je nova 'true crime' serija 'Homicide: New York', za ljubitelje drame preporuka je serija 'One Day', dok bi ljubitelji realityja mogli uživati u novoj sezoni 'Physical 100'. Na popisu je i domaća serija 'Crno-bijeli svijet', zatim serija 'The Last Airbender' te teen komedija 'I Woke Up A Vampire'.

HBO Max

Puno je filmova i serije koje su nedavno došle na HBO Max, a među njima se nalaze i novi, ali i dobri stari naslovi. Prvi kojeg HBO Max preporučuje je 'Inception', poznati SF film s Leonardom DiCaprijem. Tu je i 'Gran Turismo' s Orlandom Bloomom i Davidom Harbourom, film iz 2023. godine koji je rađen prema istinitom događaju o igraču istoimene igrice za PlayStation koji je postao profesionalni vozač utrka.

'Pravednik 3: Konačno poglavlje' s Denzelom Washingtonom još jedan je film iz prošle godine, a koji je nedavno došao na HBO Max. Za ljubitelje sporta tu je biografski film Tyson iz 1995. godine, temeljen na životu Mikea Tysona, a za one koji bi radije uživali u glazbi HBO Max nudi koncert popularnog The Weeknda snimljen u L.A-u. Ukoliko tražite nešto zabavno, 'Cura za sve' s Jennifer Lawrence jedan je od ponuđenih naslova, a za one najmlađe tu je animirana komedija 'Divlji valovi'.

Foto: Imdb

Disney+

I Disney+ nudi svašta, za velike i za male, kao i za one koji bi voljeli pogledati nešto novo ili uživati u serijama koje su već možda i pogledali. Među favoritima tako Disney nudi serije kao što su 'Moderna obitelj', 'Nova cura' ili 'Simpsoni' ili za one nostalgične 'Malcolm u sredini'.

Za obožavatelje Taylor Swift tu je njezin koncertni film 'The Eras Tour', dok ljubitelji fotografije i dokumentaraca mogu uživati u filmu 'Photographer' National Geographica.

Osim toga, među preporučenim naslovima su i popularna serija 'The Bear' u kojoj Jeremy Allen White glumi kuhara, za ljubitelje krimi serija preporučuje se 'Broadchurch', a ako vam baš ništa od navedenog ne paše, uvijek se možete vratiti dobrim klasičnim crtićima kao što je 'Kralj lavova'...