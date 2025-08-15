Obavijesti

'VELIKI SAM OBOŽAVATELJ'

Što je Ozzy Osbourne mislio o Taylor Swift: 'Konačno sam pronašao novu pravu zvijezdu'

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 2 min
Što je Ozzy Osbourne mislio o Taylor Swift: 'Konačno sam pronašao novu pravu zvijezdu'
Foto: Mario Anzuoni/Jim Ruymen

Dok Taylor Swift, najveća svjetska pop zvijezda, objavljuje detalje svog novog albuma, 'The Life Of A Showgirl', prisjećamo se kako je dobila Ozzy Osbourneovo odobrenje

Trio Black Sabbatha, Ozzy Osbourne, Tony Iommi i Geezer Butler, osvojili su 26. siječnja 2014. na 56. godišnjoj dodjeli nagrada Grammy nagradu za najbolju metal izvedbu za pjesmu 'God Is Dead?' s albuma 13, koji je producirao Rick Rubin.

FILE PHOTO: Ozzy Osbourne performs at the Hultsfred festival
Foto: Scanpix Sweden

Nakon koncerta trojicu veterana metal-glazbe pitali su kojima se suvremenim umjetnicima dive.

- Rekao si da si veliki obožavatelj Taylor Swift - rekao je Geezer Butler Ozzyju Osbourneu, piše Louder.

- Jesam, veliki sam obožavatelj - odgovorio je Ozzy.

Osbourne je nakratko zastao kako bi publika shvatila njegove komentare, a zatim se ponovno nagnuo prema mikrofonu i rekao: 'Tko je, dovraga, Taylor Swift?'

Pjevač se, naravno, šalio. Kasnije iste godine Swiftin peti album '1989' proveo je 11 tjedana na vrhu Billboard 200 ljestvice i bio na putu da se proda u više od 14 milijuna primjeraka diljem svijeta. Ozzy Osbourne već je tada upoznao pjevačicu rođenu u Pennsylvaniji i izrazio svoje divljenje zvijezdi.

MTV Video Music Awards in New York
Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Kad se Taylor Swift pojavila kao gošća u američkoj emisiji 'The Talk' 2014. godine, suvoditeljica Sharon Osbourne, Ozzyjeva supruga, podsjetila ju je na priliku kada su Ozzy, Kelly Osbourne i ona slučajno sreli pjevačicu u kupovini u Los Angelesu. Prisjetila se i koliko je snažan prvi dojam Swift ostavila na njezinog supruga.

- Svi smo porazgovarali u trgovini, a Ozzy je otišao i rekao: 'Konačno, od svih mladih, novih umjetnika, konačno sam pronašao jednog koji je prava superzvijezda' - prisjetila se Sharon, piše Louder.

- Rekao je da nikada nije upoznao nikoga tko ima auru koju ti imaš, jer je tvoja aura elegancija i jednostavno čisti, pravi talent. I rekao je da si kao Grace Kelly, Audrey Hepburn, sve u jednom. - dodala je.

Sharon Osbourne je zatim pitala Swift: 'Po čemu pamtiš mog Ozzyja?'

Ozzy Osbourne's funeral cortege travels through Birmingham
Foto: Jack Taylor

Swift je rekla da su Ozzyjevi komentari o njoj bili 'preslatki' i prisjetila se da rock legenda nije puno pričao.

- Bio je previše zauzet gledajući te! - Sharon se našalila.

Foto: Screenshot/YouTube.

Taylor Swift, sada neosporno najveća svjetska pop zvijezda, objavila je da će njezin 12. album, 'The Life Of A Showgirl', biti objavljen 3. listopada.

U međuvremenu, BBC će sljedeći tjedan emitirati dokumentarac 'Ozzy Osbourne: Coming Home' o posljednjim godinama Ozzyja Osbournea. Film se snimao od 2022. do 2025. godine. Prema službenom dokumentu predanom u Londonu, Ozzy Osbourne preminuo je od srčanog zastoja i infarkta uzrokovanog koronarnom arterijskom bolesti 22. srpnja.

Ozzy Osbourne died at the age of 76.
Foto: SVEN SIMON

