Što je Robbieju Williamsu ispalo iz usta tijekom intervjua na SP-u? Pjevač prekinuo nagađanja

Ljudi misle da sam bio 'izvan sebe' od droge, ali nisam. Mislim da sam na Svjetskom prvenstvu dosegnuo svoj vrhunac. To što mi je Nicorette ispala iz usta tijekom intervjua uživo i onda se zalijepila za čelo... najtipičnija je stvar koju sam ikada napravio, napisao je Robbie Williams (52) na Instagramu.

Pjevač se ponovno oglasio nakon što su gledatelji tijekom njegova intervjua nakon finala Svjetskog prvenstva primijetili bijeli grumen koji mu je pao na mikrofon. Williams ga je zalijepio na čelo, a snimka je ubrzo postala viralna i potaknula brojna nagađanja.

Objasnio je da se radilo o Nicorette bombonu koji koristi za odvikavanje od pušenja. Za bombon na čelu, tvrdi, nije ni znao sve do sljedećeg dana.

- Lažna isprika sada ima preko 27 milijuna pregleda. Cijela stvar oko 'MintGatea' dosegla je 51 milijun ljudi. Uspio sam ne pročitati previše komentara, pa mi je zato vjerojatno sve ovo iskreno smiješno - poručio je pjevač.

Prvu reakciju objavio je još u ponedjeljak. U šaljivom videu ispričao se zbog 'predmeta koji je pao na mikrofon', a zatim otvorio usta i pokazao da ima još nekoliko bombona od mente. Pažnju je privukla i njegova plava Adidas trenirka sa šljokicama. Zbog nje su ga na društvenim mrežama uspoređivali s Pauliejem 'Walnutsom' Gualtierijem iz serije 'Obitelj Soprano'.

- Memeovi s Pauliejem Walnutsom su fenomenalni. Ne bi bilo u redu da se pojavim na svjetskoj pozornici, a da se ne dogodi apsolutno ništa čudno. Gledalo me milijardu i pol ljudi - komentirao je Williams.

Foto: YouTube

Priznao je i da je prije nastupa bio nervozan, iako se to, kako kaže, nije vidjelo.

- Budući da je moj živčani sustav trajno uvjeren da nas sekunde dijele od katastrofe, prilično sam ponosan što se ništa od toga nije vidjelo na mom licu. Dobro... osim te Nicorette - napisao je.

Zatim se osvrnuo na tvrdnje da je bijeli grumen bio droga.

- Zar ti amateri misle da ne bih smrvio taj prah dok ne postane fin poput pijeska s Bahama?' Molim vas. Nisam od jučer. I sada internet ima još jednu stvar u koju će biti 100 posto siguran: 'Sjećaš se kad je Robbie bio nadrogiran na Svjetskom prvenstvu?' Nisam bio. Nisam ni sada. I nisam već jako dugo. Ali to je showbusiness. Tako to ide - poručio je.

Prisjetio se i trenutka neposredno nakon nastupa.

- Najsmješniji dio? Odmah nakon što sam pjevao s Laurom i Nicole, svima sam ponavljao: 'Nitko nije umro i nisam izazvao međunarodni incident. Uspjeli smo!' I onda netko kaže: 'Hoćeš li doći na ovaj kratki intervju?'. To što sam ispao ovakav baš je u mom stilu. Bit će toga još. Ja sam neizbježan. Ništa... odlazim nastaviti starjeti pred očima javnosti. Vidimo se kod sljedećeg nesporazuma. Namaste, Robert - zaključio je Williams.

Dok se priča o 'MintGateu' i dalje širi internetom, Williams već priprema nove nastupe. Nakon što je najavio turneju po Velikoj Britaniji i Irskoj za 2027. godinu, postao je i jedan od glavnih favorita za nastup na Glastonburyju. Koncert na stadionu Thomond Park u irskom Limericku najavljen je za 6. srpnja, a tri dana ranije trebao bi nastupiti na Lytham Festivalu.

- Postavili smo ga kao favorita za bilo koju večer na glavnoj pozornici sljedeće godine, što ga stavlja odmah uz bok Harryju Stylesu - izjavio je Lee Phelps, glasnogovornik kladionice William Hill.