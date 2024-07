'Što je sljedeće?' Kontroverzni Desingerica ribao sir po publici, a evo što je napravio poslije...

Kontroverzni srpski reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, ne prestaje šokirati javnost svojim nastupima. Ovaj put je tijekom nastupa po publici ribao sir, pa razbio jaje, bacao tijesto... Video njegovog nastupa snimili su srpski mediji, a dio 'performansa' počeo se širiti i na drugim društvenim mrežama.

Reper je bez majice po publici ribao sir, dok su oni dizali ruke prema njemu. Video s nastupa možete pogledati OVDJE.

Kasnije je osvanuo još jedan video na društvenoj mreži TikTok u kojem reper baca tijesto po publici, a onda je na glavi jednog mladića razbio jaje.

Njegov čin popratili su uzvicima i pljeskom, dok na društvenim mrežama mnogi se zgražavaju.

- Ovo je strašno što radi! Još strašnije što ga mladi slušaju i dolaze na njegove nastupe - glasi jedan komentar.

Nedavno je Desingerica u jednom intervju izjavio kako smatra da na sceni ne radi ništa loše pa 'ne zna zašto ga ljudi osuđuju', piše Mondo. Istaknuo je da su mu roditelji velika podrška, a otkrio što najviše smeta njegovoj supruzi.

- Nevena je kod kuće, čuva bebu. Nisam ljubomoran što je sama jer nemam razlog, ne da mi povod da budem ljubomoran. Nisam bio u situaciji da sam prevaren i ne znam što bih radio u toj situaciji, ne želim ni razmišljati o tome. Ona nije ljubomorna, ali joj smetaju neke moje stvari. Kada pljujem u usta ljudima, to joj smeta, iako ja ne radim ništa loše. Radim sve što me čini sretnim na toj bini i ona je to prihvatila - objasnio je.