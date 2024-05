Što je to Baby Lasagna napravio na kraju nastupa? Zbog tog je poteza osvojio još simpatija!

NAKON POLUFINALA - ŠOK! Ovo je novost na Eurosongu i mnoge je zabrinula. Hoće li to naštetiti Lasagni i plasmanu? 'Što to znači? Trebamo li se bojati da ćete oštetiti najveće favorite?', 'Bojim se da to nije dobra stvar, bolje bi bilo da je random odabir', komentari su na društvenim mrežama