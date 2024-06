'Što joj je s licem? Pretjerala je s botoksom!' Jennifer Aniston iznenadila pratitelje izgledom

Nedavno je glumica Jennifer Aniston (55) stigla u Los Angeles kako bi proslavila svoju seriju 'The Morning Show'. U uskoj haljini s izrezom na nozi istaknula je svoju vitku figuru, a mnogi su primijetili kako izgleda nešto drugačije. Aniston je uvijek njegovala mladenački izgled, a često je znala istaknuti kako redovno trenira.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Jennifer otkrila tajnu vitke linije | Video: 24sata/pixsell

- Pretjerala je s botoksom i filerima - glasio je jedan komentar na društvenim mrežama.

An FYC (For Your Consideration) screening of The Morning Show at Paramount Studios in Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni

Iako je glumica dobila mnoštvo komplimenata, neki su ipak komentirali kako njezino lice izgleda poprilično drugačije nego inače.

An FYC (For Your Consideration) screening of The Morning Show at Paramount Studios in Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni

Inače, Jennifer je otkrila kako vježba šest puta tjedno i kombinira pilates i jogu, a ako ne stigne do teretane, onda vozi kućni bicikl. Svojedobno je rekla kako uopće ne jede prženu hranu, povremeno posti.

Prema pisanju stranih medija, nedavno su Aniston i Sandra Bullock (59) bile ispred poznate ordinacije plastične kirurgije u Connecticutu.

USA - 26th Screen Actors Guild Awards - Los Angeles | Foto: Hutchins Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Aniston je još 2015. godine izjavila da nije obožavateljica injekcija.

- Ljudi misle da primam puno Botox injekcija, ali ja to ne činim. Ne kažem da nisam probala, ali vidim da je to sklizak teren. Sve te kozmetičke stvari izgledaju smiješno na meni - rekla je tada.