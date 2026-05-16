Što očekivati u finalu Eurosonga 2026.? Na pozornicu stižu Lordi, Verka Serduchka, Ruslana...

Jubilarno, 70. izdanje Eurosonga održava se u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle, a austrijska nacionalna televizija ORF, kao domaćin, pripremila je raskošan program za večerašnje finale. Obožavatelji Eurosonga će ponovno tijekom revijalnog dijela vidjeti neke od omiljenih izvođača koji su obilježili ovo natjecanje kroz godine.

Osim prošlogodišnjeg pobjednika JJ-a, između natjecatelja će nastupiti i austrijska electro-swing ikona Parov Stelar. Glavni dio programa bit će segment nazvan 'Celebration!' u kojem će nastupiti čak osam bivših sudionika.

Dvadeset godina nakon što su šokirali i oduševili Europu pobjedom u Ateni, finski heavy metal bend Lordi vraća se na eurovizijsku pozornicu. Njihova pjesma "Hard Rock Hallelujah" i danas je jedan od najprepoznatljivijih simbola Eurosonga.

Uz Lordi, nastupit će i ukrajinska ikona Verka Serduchka, čiji je nastup iz 2007. godine postao kultni klasik. Norvežanin Alexander Rybak, koji je 2009. godine pomeo konkurenciju s rekordnim brojem bodova za pjesmu "Fairytale", ponovno će zasvirati svoju violinu.

Iz Ukrajine stiže i Ruslana, pobjednica iz 2004. godine s pjesmom "Wild Dances", koja je od svoje pobjede postala istaknuta aktivistica i kulturna ambasadorica svoje zemlje.

Popis legendi zaokružuju Max Mutzke, koji je 2004. predstavljao Njemačku i od tada izgradio uspješnu karijeru kao soul i jazz glazbenik u svojoj domovini, te Kristian Kostov, koji je Bugarskoj 2017. donio drugo mjesto i postao najmlađi drugoplasirani u povijesti natjecanja.

Tu su i dvije predstavnice iz prošle godine: Miriana Conte s Malte, koja je postala viralna senzacija, te Finkinja Erika Vikman, poznata po provokativnim nastupima.

*uz korištenje AI-ja

