Obavijesti

Show

Komentari 2
SPEKTAKL U BEČU

Što očekivati u finalu Eurosonga 2026.? Na pozornicu stižu Lordi, Verka Serduchka, Ruslana...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Što očekivati u finalu Eurosonga 2026.? Na pozornicu stižu Lordi, Verka Serduchka, Ruslana...
15
Foto: Reuters

U revijalnom dijelu finala Eurosonga 2026. na pozornicu se vraća osam izvođača koje su obožavatelji ovog natjecanja već imali priliku vidjeti. Neki od njih odnijeli su i pobjede...

Admiral

Jubilarno, 70. izdanje Eurosonga održava se u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle, a austrijska nacionalna televizija ORF, kao domaćin, pripremila je raskošan program za večerašnje finale. Obožavatelji Eurosonga će ponovno tijekom revijalnog dijela vidjeti neke od omiljenih izvođača koji su obilježili ovo natjecanje kroz godine. 

Osim prošlogodišnjeg pobjednika JJ-a, između natjecatelja će nastupiti i austrijska electro-swing ikona Parov Stelar. Glavni dio programa bit će segment nazvan 'Celebration!' u kojem će nastupiti čak osam bivših sudionika. 

The dress rehearsal 2 of the Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: Lisa Leutner

Dvadeset godina nakon što su šokirali i oduševili Europu pobjedom u Ateni, finski heavy metal bend Lordi vraća se na eurovizijsku pozornicu. Njihova pjesma "Hard Rock Hallelujah" i danas je jedan od najprepoznatljivijih simbola Eurosonga. 

The dress rehearsal 2 of the Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: Lisa Leutner

Uz Lordi, nastupit će i ukrajinska ikona Verka Serduchka, čiji je nastup iz 2007. godine postao kultni klasik. Norvežanin Alexander Rybak, koji je 2009. godine pomeo konkurenciju s rekordnim brojem bodova za pjesmu "Fairytale", ponovno će zasvirati svoju violinu.

The dress rehearsal 2 of the Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: Lisa Leutner

Iz Ukrajine stiže i Ruslana, pobjednica iz 2004. godine s pjesmom "Wild Dances", koja je od svoje pobjede postala istaknuta aktivistica i kulturna ambasadorica svoje zemlje.

Popis legendi zaokružuju Max Mutzke, koji je 2004. predstavljao Njemačku i od tada izgradio uspješnu karijeru kao soul i jazz glazbenik u svojoj domovini, te Kristian Kostov, koji je Bugarskoj 2017. donio drugo mjesto i postao najmlađi drugoplasirani u povijesti natjecanja.

The dress rehearsal 2 of the Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: Lisa Leutner

Tu su i dvije predstavnice iz prošle godine: Miriana Conte s Malte, koja je postala viralna senzacija, te Finkinja Erika Vikman, poznata po provokativnim nastupima.

*uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ne vole donje rublje, ali vole prozirno! Zvijezde koje su prošetale u 'golim haljinama'
NEK SE SVE VIDI

FOTO Ne vole donje rublje, ali vole prozirno! Zvijezde koje su prošetale u 'golim haljinama'

Poznate dame na crvenom tepihu vole šokirati, a osobito haljinama koje više otkrivaju nego što skrivaju. Donje rublje ne odjenu, ali to ih previše ne brine - za njih je manje više
FOTO Slavni se okupili: Evo tko je sve bio na svečanosti HRT-a
SLAVLJE U LISINSKOM

FOTO Slavni se okupili: Evo tko je sve bio na svečanosti HRT-a

U petak je proslavljena velika godišnjica, 100 godina djelovanja hrvatskoga javnog medijskog servisa. U Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski okupila su se mnoga poznata lica
U Saboru se pričalo o Jozinoviću i koncertu koji je izazvao burne reakcije branitelja: 'Neka pjeva'
NASTUPA U SUBOTU

U Saboru se pričalo o Jozinoviću i koncertu koji je izazvao burne reakcije branitelja: 'Neka pjeva'

Jakov Jozinović najavljen je kao jedan od izvođača na koncertu 'Progledaj srcem', a to je izazvalo burne reakcije dijela hrvatskih branitelja koji su poslali i dopis organizatorima, Laudato TV-u. O tome je pričao i Miletić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026