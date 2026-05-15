Otkazali domoljubni koncert 'Domu mom': 'Nije nam bilo lako donijeti ovu odluku...'

Nakon mnogo promišljanja i razgovora, donijeli smo tešku odluku da projekt 'Domu mom' u 2026. godini stavimo u pauzu te nećemo održati planirani koncert u Dugopolju, objavili su organizatori koncerta u službenom priopćenju.

Otkrili su i razlog otkazivanja koncerta.

- Razlog je prije svega velika financijska odgovornost koju ovakav događaj nosi. Trenutačna zainteresiranost publike, nažalost, ne daje sigurnost da možemo ući u taj rizik mirne savjesti. Nije nam bilo lako donijeti ovu odluku, jer znamo koliko je 'Domu mom' više od koncerta, on je domoljubna pjesma srca. Moramo stati na vrijeme i mudro planirati dalje. Vjerujem da ćemo se ponovno okupiti i snažno vratiti u 2027. godini. Za povrat novca treba se kontaktirati Entrio - stoji u objavi.