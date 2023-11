Što s hranom koja se ne iskoristi u 'MasterChefu'? Meri otkriva: 'Morali smo paziti što radimo'

Iako ste mislili da se to baca jer je to televizija, vjerojatno mislite da oni bacaju kile i kile mesa i ribe na dnevnoj bazi, ali ja vam moram reći da to ide na dvije strane. Dakle, imamo kantinu na Novoj TV gdje se kuha ručak za natjecatelje i ljude koji rade na MasterChefu i jedan dio hrane ide tu, a drugi dio namirnica ide u vilu.

Otkrila je to nedavno bivša natjecateljica 'MasterChefa' i TikTokerica Meri Goldašić na društvenim mrežama.

Dodala je kako sve što natjecatelji ne iskoriste u emisiji pojedu u slobodno vrijeme.

- Imali smo smočnicu i frižidere u vili i to smo pojeli. Štoviše, ne da nismo smjeli bacati nego smo morali i odvajati tu hranu tako da smo stvarno morali paziti što radimo s njom, ali najvažnije je da se hrana ne baca! - naglasila je nekoliko puta.

Meri na TikToku prati više od 100 tisuća ljudi. Osim zabavnog sadržaja, objavljuje i videozapise u kojima kuha.

- Kad bi baš morala odabrati, birala bih društvene mreže. Volim kuhati, ali imam i drugih interesa i još mnogo stvari koje mogu ponuditi ljudima koji me prate. Kuhinja i društvene mreže idu savršeno jedno s drugim jer bez dobrog marketinga nema ni prodaje - otkrila je nakon odlaska iz MasterChefa Novoj TV.

