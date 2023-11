Meri iz 'MasterChefa' pokazala transformaciju: 'Prežderavala sam se kao da sutra ne postoji'

Meri Goldašić nakon ispadanja iz showa 'MasterChef' posvetila se zdravom načinu života i sada se na društvenim mrežama pohvalila svojom fizičkom transformacijom.

Ona je osvojila simpatije šire domaće javnosti u kulinarskoj emisiji koju je napustila. Na Instagramu broji preko 55 tisuća pratitelja, a nedavno im je pokazala fotografije sebe dok je bila u showu i nakon.

- Stanje tijela odraz je nas samih i naših stvarnih osjećaja. Ponosna sam na sebe, ne samo zbog mršavljenja, već zbog toga što sam bila sigurna u sebe tad kao i sad - napisala je Meri.

Foto: Nova Tv

- Kao netko tko se u samoći prežderavao kao da sutra ne postoji, a u društvu uvijek najveći klaun, garantiram da je trenutak kad pošalješ sve u k..., gurneš prst u uho, posvetiš se sebi, uvedeš zdrave rutine i odeš na terapije, to je zaista najvrjednija stvar koju možeš napraviti za sebe i svoju obitelj - pojasnila je Meri koja je dobila pohvale pratitelja ispod nove objave.

'Žena za primjer', 'Bravo', 'Samo jako', poručili su joj.

Osim gubitka kilograma, Meri je podijelila detalje s pratiteljima i o kirurškim zahvatima na kojima je bila. Tako je nekoliko videa na njezinom TikToku posvećeno filerima za usne, koje je stavljala nekoliko puta. Zatim je odlučila ukloniti filere, a nedugo nakon je napravila nove, ali ipak nešto manje.

Foto: Privatni album

Šibenčanka je također napravila grudi, a cijelo je iskustvo ispričala vjernim pratiteljicama na TikToku koje su taj video dugo očekivale.

- Sve zahvate sam napravila jer sam ja sama to htjela, nemojte mi pisati da mi ne trebaju. Sama sam si to platila, to je moje tijelo i moj odabir - rekla je na početku videa.

U videu je otkrila da je tokom operacije bila budna, odnosno da se odlučila samo na lokalnu anesteziju.