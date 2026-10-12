Što šminka i filteri sve mogu! Maja Šuput svaki je dan kao druga osoba, pogledajte fotke

Naša poznata pjevačica Maja Šuput (47) na društvenim mrežama redovito svoje pratitelje počasti novim fotografijama, a često su one pomalo 'dotjerane'. Nije tajna kako brojne osobe vole svoje fotografije prije javne objave malo 'popeglati' kako bi izgledale mlađe, svježije i odmornije, a time se posluži i Maja.

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No ponekad filtera može biti i previše, pa to rezultira Instagram feedom koji obiluje nizom fotki na kojima poznata pjevačica izgleda drugačije nego na prethodnim objavama. To ponajviše ovisi o filterima koje koristi, pa je ponekad svjetlije puti, nekad tamnije. Jednom su joj naglašene jagodice, drugi put nos ili oči i obrve. Mnogo toga ovisi i o šminki na licu, no filteri su ti koji 'pojačavaju' dojam.

Zagreb: Dolazak poznatih na Story Hall of Fame - Cabaret Edition | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Poznato je da Majine fotke često u programima za uređivanje zna popeglati i njezin najbolji prijatelj Marko Grubnić, koji je i sam jednom prilikom za 24sata priznao kako pretjeruje, ali je naglasio da on to jednostavno tako voli.

Foto: Instagram

- Ja ne koristim Photoshop, nemam to instalirano niti se znam time baviti. I bolje da se time ne bavim jer bi sebe vjerojatno pretvorio u dinosaura. Tako da koristim filtere, i da, pretjerujem, ali ja to tako volim. Volim da je slika živa, puna boja, vesela, Tako ja doživljavam Instagram, da je prepun šarenila, nikakvo sivilo. Uglavnom koristim tri aplikacije i toliko sam se ispraksirao u tome da ja to uredim u doslovno pet minuta - rekao je Grubnić 2019. za 24sata. Maja i Grubnić često su na tim uređenim fotkama zajedno, pa izgledaju savršeno poput Barbie i Kena.

Tako Maja na posljednjim objavljenim fotografijama izgleda znatno drugačije. Fotke sa snimanja Supertalenta više su uređene od onih na kojima je u zagrljaju novog partnera Emila Tedeschija mlađeg, koji je 16 godina mlađi od nje.