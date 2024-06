Što su Hrvati slušali u svibnju? Jala i Buba omiljeni Hrvatima, a na listi su i četiri Eurosong hita

Svibanj je protekao u znaku Eurosonga pa su tako pjesme s ovogodišnjeg natjecanja rado slušane i nakon što se proglasi pobjednik. Hrvatski predstavnik Baby Lasagna predstavio nas je s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' i završio na drugom mjestu što je povijesni uspjeh za Hrvatsku na tom natjecanju.

Upravo je 'Rim Tim Tagi Dim' bila najpopularnija pjesma na Billboardovoj ljestvici do 24. svibnja 2024. godine. Slijedi 'Fantazija' koju izvode Grše i Miach na drugom mjestu te diskvalificirani Nizozemac s ovogodišnjeg Eurosonga, Joost Klein i njegova pjesma 'Europapa' na trećem mjestu.

Bosanskohercegovački reperi Jala Brat i Buba Corelli završili su na četvrtom mjestu s pjesmom 'Monster'. Reperi su završili i na petom mjestu s pjesmom '7ice' kojeg izvode sa Sajferom.

Francuski predstavnik Slimane s pjesmom 'Mon Amour' završio je na šestom mjestu, dok su na sedmom mjestu ponovno Jala i Buba s pjesmom 'Rosalia'.

Pobjednici Eurosonga, Nemo, završili su na osmom mjestu s pjesmom 'The Code'. Viralni hit 'I like the way you kiss me' Artemasa. Na posljednjem, desetom, mjestu nalazi se pjesma 'Penetraccia' koju izvode Desingerica i Djexon.

Infografika: Što slušaju Hrvati u svibnju 2024.? | Foto: Marko Picek/PIXSELL