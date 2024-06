Evo što Hrvati najviše slušaju: Ovih 10 pjesama je na vrhu...

Kad sam u BG-u ne mogu do trafike, u ZG-u stalno jure me Hrvatice, na uvo šapuću mi "Aj' me je*i, tatice", glasi tekst pjesme 'Ankaran' koju izvode zagrebački reper Hiljson Mandela i srpski reper Đorđe Bibić Biba. Ta pjesma nalazi se na prvom mjestu na Billboardovoj ljestvici.

Na drugom mjestu nalazi se Baby Lasagna s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' koja je prošlog tjedna bila na prvom mjestu, a na samoj ljestvici nalazi se već deset tjedana. Grše i Miach s 'Fantazijom' su na trećem mjestu, a ovo im je 16 tjedan na Billboardovoj ljestvici.

Bosanskohercegovački reperi Jala Brat, Buba Corelli i Sajfer snimili su pjesmu '7ice' koja se nalazi na četvrtom mjestu, dok je 'Monster' Jala Brata i Bube Corellija na petom mjestu. Kontroverzni srpski reper Desingerica snimio je pjesmu 'Penetraccia' s Djexonom i trenutno su na šestom mjestu.

'Rosalia' Jale Brata i Bube Corellija završila je na sedmom mjestu, a na ljestvici je već 14 tjedana. Grše i Mimi Mercedez su 15 tjedana na Billboardovoj ljestvici s pjesmom 'Tokyo Drift' koja je ovog tjedna na osmom mjestu.

Posljednja dva mjesta na Billboardu zauzeli su strani izvođači pa je tako na devetom mjestu viralna pjesma 'I like the way you kiss me' Artemasa, a Billie Eilish ušla je na ljestvicu na desetom mjestu s pjesmom 'Lunch'.

Na Billboardovoj ljestvici najduže su Grše s pjesmom 'Mamma Mia' koja je već 58 tjedana na ljestvici kao i Sajfer s pjesmom 'Karneval II' koji je 51 tjedan na ljestvici.

YouTube trending rezerviran je za regionalne izvođače pa su na vrhu srpski duo Tea Tairović i Nucci s pjesmom 'TeaNucci' koja trenutno broji 2,1 milijun pregleda. Na drugom mjestu je 'Ankaran' koji trenutno ima 3 milijuna pregleda.

Srpski pjevač Relja Popović drži treće i četvrto mjesto YouTube trendinga. Na trećem mjestu nalazi se 'OMB' u duetu s Nuccijem, a pjesma broji 2,4 milijuna pregleda. Slijedi pjesma 'Za tobom lud' koja ima 2,2 milijuna pregleda.

Na petom mjestu je legendarni reper Eminem s pjesmom 'Houdini' koja broji 36 milijuna pregleda. Tea Tairović nedavno je izbacila novi album, a uz 'TeaNucci' još su joj dvije pjesme ušle u prvih deset. 'Tea' broji milijun pregleda, dok 'Pozovi' ima 1,3 milijuna pregleda.

Nova navijačka pjesma i službena himna hrvatske nogometne reprezentacije Tihe Orlića i Opće opasnosti 'Najbolja kad je najteže' ima 636 tisuća pregleda i trenutno je na osmom mjestu trendinga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Nova himna 'vatrenih' | Video: 24sata/pixsell

Na devetom mjestu smjestio se novi ljubavni par s regionalne scene, MC Stojan i Zorana Mićanović, s pjesmom 'Namerno'. Pjesma je u tri tjedna skupila 6,3 milijuna pregleda.

Na desetom mjestu je Breskvica s novom pjesmom 'Na njenim rukama' koja je objavljena prije tri dana, a ima 650 tisuća pregleda.