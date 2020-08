Što veće grudi, to manji badić: Karleuša i Rose u istom bikiniju

Jelena, koja je gotovo 20 godina starija od Demi, nedavno se sunčala u neobičnom badiću. Na strateškim mjestima nalaze se likovi mace ili koja je već ovo životinja u pitanju

<p>Što manje pokriva, to bolje, moto je Instagram modela<strong> Demi Rose</strong> (25), ali i srpske pjevačice <strong>Jelene Karleuše </strong>(42) koje na društvenim mrežama objavljuju fotografije u provokativnim odjevnim kombinacijama.</p><p>I baš kada su fanovi pomislili da ne mogu biti više gole nego što jesu, ove dame pozirale su u minijaturnim kupaćim kostimima koji jedva prekrivaju strateška mjesta. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Karleuša, koja je gotovo 20 godina starija od Rose, nedavno se sunčala u neobičnom badiću. Na strateškim mjestima nalaze se likovi mace ili koja je već ovo životinja u pitanju.</p><p>Inače, riječ je o bikiniju brenda GCDS, čija je cijena 270 dolara, odnosno oko 1700 kuna. Zanimljivo, isti badić odjenula je i bujna Demi, a obožavatelji su se pitali kako ih nije strah da im 'nešto' ne ispadne iz njih. </p><p>Inače, Rose se nedavno rasplakala pred kamerama na društvenim mrežama i priznala da su je zlostavljali u djetinjstvu. </p><p>- Život nije samo ono što vidite na Instagramu, nadam se da to znate i sami. Danas sam postala osoba kakvom me poznajete, ali puno sam patila - povjerila se u suzama.</p><p>- Zlostavljali su me kad sam bila dijete, u školi su me maltretirali i imala sam zaista teško djetinjstvo - dodala je.</p>