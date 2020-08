Karleuša je bijesna: 'Godinama navijaju da se razvedemo Duško i ja, to je do te mjere bolesno...'

<p>Kontroverzna srpska pjevačica<strong> Jelena Karleuša </strong>nedavno je proslavila 42. rođendan.</p><p>Napravila je glamurozno rođendansko slavlje na kojem bi joj pozavidjele i neke svjetske 'face'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sada se obrušila na srpski medij koji je, kako ona kaže, napisao: 'Na Jeleninom partiju nije bio njen i dalje zakoniti suprug Duško Tošić. Nogometaš trenutačno boravi u Kini zbog obveza...'</p><p>Nije dugo trebalo da glazbenica odgovori na ove medijske napise.</p><p>- Jeste li ikada vidjeli/pročitali da mediji konstantno nečijeg muža nazivaju 'NJEN I DALJE ZAKONITI SUPRUG'? Jeste li ikada pročitali da mediji javno godinama 'navijaju' da se netko razvede, osim u mom slučaju? Oprostite, ali meni je to do te mjere BOLESNO da bi neki psihijatar mogao da se pozabavi traumama iz djetinjstva urednika ovih tužnih tabloida - poručila je na Instagramu.</p><p>- Jer OTVORENO NAVIJATI da nekome bude loše i za to koristiti NOVINU je PATOLOGIJA - dodala je Karleuša.</p><p>Inače, Jelena je povodom rođendanskog partija svoj vrt preuredila kao u bajci, od cvjetnog aranžmana s njezinim inicijalima, do velikih orhideja koje su krasile dvorište.</p><p>Odjenula je bijelu haljinu koja više otkriva nego pokriva te je imala ukras na glavi koji podsjeća na anđeoska krila.</p>