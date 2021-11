Marin Ivanović Stoka (40) nedavno je objavio novi album i postaje voditelj emisije 'Dođi, pogodi, osvoji' uz Antoniju Blaće (42). Ipak, ovo nije kraj njegovim poslovnim avanturama jer već planira buduće zanimljivosti.

Naime, iako ga mnogi znaju kao opasnog zagrebačkog dečka, Stoka je odlučio pokazati i svoju emotivnu stranu. Izbacio je prvu ljubavnu pjesmu posvećenu supruzi, a najavio je i da će izbaciti veliki duhovni rap album.

- Da, sad je izišao moj novi album 'Sve su to rime' i izlazi singl s tog albuma 'Ljubav mi je Jasna' i to je prva ljubavna stvar koju sam posvetio svojoj supruzi. Na jesen izlazi duhovni rap album 'Gospodin Bog' jer sam za većinu stvari zaslužan Bogu. To je prvi duhovni album na ovim područjima, a pokrećem i street wear brand posvećen Bogu. U kolaboraciji s Alfom ću napraviti 'Aleluja' street wear za sve ljubitelje Boga, s decentnim malim obilježjima na odjevnim predmetima - rekao je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

Kaže da je veliki vjernik, o čemu je uvijek bio iskren, ali i da će se sada iz manjih dvorana premjestiti u one veće jer vjeruje kako će se njegovim obožavateljima njegov budući album jako svidjeti.

- Tko voli moj rap voljet će i ovaj, premjestit ćemo se iz malih dvorana u malo veće dvorane jer ću sad pjevati za Boga, a budući da mi je on dao taj talent pisanja rima, vrijeme je da mu vratim - dodao je.