Stomatologinja Zrinka posrnula na posljednjem pitanju u showu 'Joker' i otišla kući s 500 eura

Simpatična 31- godišnja stomatologinja, Zrinka Jurec iz Zlatar Bistrice, svojim nastupom zabavila je, kako sve prisutne u studiju, tako i gledatelje pred malim ekranima. Samouvjereno je odgovarala na pitanja, no posljednje pitanje, nije joj bilo naklonjeno.

Da je točno odgovorila na pitanje: 'Po čemu će stanovnici Londonderry Townshipa pamtiti datum 28. ožujka 1979. godine?' A) razornom potresu B) nesreći u nuklearnoj elektrani C) velikoj poplavi D) ukazanju NLO-a, kući bi otišla s maksimalnih 15.000 eura, no Zrinka je zaključala odgovor C) velikoj poplavi i kviz napustila s 500 eura. Točan odgovor glasio je pod B) nesreći u nuklearnoj elektrani. '

Foto: Nova TV

- Ja sam odlučila da nema smisla odustati - odlučna je bila Zrinka u svom nastupu.

Od prethodnih pitanja samo je na još jedno netočno odgovorila, a dva jokera i poziciju niže na novčanoj ljestvici koštao ju je papa. 'Prvi papa bio je Sveti Petar. Kako se zvao drugi papa koji ga je naslijedio na funkciji?' A) Pavao B) Pio C) Lav D) Lino. Zrinka je najprije odlučila iskoristiti superjokera, majku Draženku koja je s njom došla u pratnji, a potom i običnog jokera te se odlučila za odgovor C) Lav. Točan odgovor bio je D) Lino, kojega je Zrinka u startu eliminirala.

Foto: Nova TV

Sitne probleme zadalo joj je još pitanje 'U kojem je glazbenom sastavu Zlatan Stipišić Gibonni započeo svoju karijeru?' A) Peti element B) Šesti autobus C) Sedmi patuljak D) Osmi putnik. Zrinka je najprije koristila joker koji je eliminirao odgovor A) Peti element te je na koncu zaključala odgovor D) Osmi putnik i tako prešla na sljedeće pitanje.

Iako je velika ljubiteljica pasa, te sama ima jednoga, nije znala odgovoriti na pitanje 'Koja pasmina ima reputaciju 'najbržeg psa na svijetu'?' A) hrt B) border collie C) irski seter D) doberman. Na ovom pitanju iskoristila je 2 jokera i na kraju se odlučila za odgovor A) hrt te tako obranila 15.000 eura.