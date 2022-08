Sirove strasti u 65. godini: 'Ja dođem u formu kad prođe ljeto'

Holivudska diva Sharon Stone (64) najpoznatija po ulozi u 'Sirovim strastima', i u sedmom desetljeću izgleda privlačno te mladoliko. Dokazala je to novom fotografijom na kojoj pozira u vrlo oskudnom, ali itekako seksepilnom izdanju.

- Zašto uvijek budem u formi kada prođe ljeto? - napisala je Sharon uz objavu.

Atraktivna plavuša pokazala je u minijaturnom bikiniju svoje zategnuto tijelo, posebno trbuh, a zatim i grudi. 'Kakva žena!', 'Jednostavno si seksi', 'Wow', 'Kako ti to polazi za rukom', 'Uvijek boginja', pisali su joj pratitelji u komentarima.

Glumica se nedavno fotografirala i u toplesu pored bazena, a reakcije su također bile vrlo pozitivne.

Stone je prije 30 godina proslavila uloga fatalne zavodnice Catherine Tramell u erotskom trileru ‘Sirove strasti‘. I dan danas mnogi pričaju o sceni u kojoj premješta nogu s noge. Kadru, u kojem je glumica tijekom policijskog ispitivanja otkrila da ispod minice ne nosi baš ništa, a scena je i sada jedna od najseksi ikad snimljenih.

- Imala sam 32 godine kada sam dobila ulogu Catherine Tramel. Bilo je to poprilično kasno s obzirom na godine koje sam tada imala. No, od trenutka kada sam pročitala scenarij, znala sam da sam upravo ja prava osoba za tu ulogu. Bio je to intelektualno složen dio i osjećala sam se kao da stvarno razumijem ulogu. Catherine me podsjetila na neke likove koje je Orson Welles igrao u prošlosti. Ovako komplicirane glavne uloge kao što je meni bila Catherine, jednostavno se ne dodjeljuju tako često ženskim likovima - rekla je svojedobno.

