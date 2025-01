Stota izvedba 'Tko pjeva zlo ne misli' za djecu iz domova! 'Neka svi uživaju u čaroliji, veselim se'

Zgode, a i poneka nezgoda gospođe Ane Šafranek, uz supruga Franju, pa gospona Fulira, sestru Minu, malog Pericu... oduševljavaju desetljećima kako na filmu u remek-djelu Kreše Golika, tako i u kazalištu. U zagrebačkom HNK u rujnu 2017. godine bila je premijera predstave, koja će u petak, 10. siječnja biti izvedena po stoti put.

Foto: HNK Zagreb

Sjajan je potez kuća napravila pa otvorila vrata djeci iz odgojnih centara i ustanova Grada Zagreba. "Simbolična je to gesta zagrebačkog HNK, na inicijativu prvaka Drame HNK Dušana Bućana, kao znak pažnje za što ljepše zimske praznike onima kojima je to najpotrebnije".

A zagrebački je glumac presretan što su uvažili njegovu ideju.

- Činilo mi se to kao dobra ideja, predložio sam to u kazalištu i prihvatili su. Drago mi je zbog toga, oduvijek mi je ideja da kazalište bude za sve, a ne, kao što se kod nas ponekad čini, samo za 'elitu'. Ovo je dobra i zabavna predstava, već su je škole dolazile gledati, a činilo mi se da bi bilo dobro da to napravimo sad za djecu iz domova. Prigoda je lijepa, već stota izvedba, i baš se veselim tome - rekao nam je Bućan.

Foto: HNK

"Kao središnja kulturna institucija, HNK u Zagrebu ponosno preuzima ulogu stvaranja pozitivnih iskustava za sve članove društva, posebno za one najranjivije", poručili su iz kazališta.

Kako kaže Bućan, predstava se "sjajno razvija", a da nije bilo korone, već odavno bi oni odigrali svoju stotu izvedbu. Ovako će veliki jubilej obilježiti na plemeniti način. Režiju potpisuje Rene Medvešek, Anu Šafranek igra Zrinka Cvitešić, u ulozi supruga joj Franje nadahnut je Dušan Bućan, a tu su još i Ivana Boban, Tesa Litvan, Vlasta Ramljak, Barbara Vicković, Mirta Zečević, Ivan Glowatzky, Ivan Colarić, Nikša Kušelj...

Foto: HNK Zagreb

Inicijativi su se odazvali: Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac, Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, Caritasova kuća za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem Bl. Alojzije Stepinac u Brezovici, Centar Dugave i Centar za djecu Zagreb.