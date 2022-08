Stožera ima i nema: Nema uputa treba li nositi maske u zatvorenom, paziti na kontakte

Otvorili smo taj važni i velebni objekt - Pelješki most s kojim Hrvatska postaje cjelina i sad je najvažnije da se narod vozi, da je konačno dobio preko poluotoka skraćenu i odličnu vezu za Dubrovnik. Nikoga za volanom ne zanima kako je tekla gradnja, tko je prvi predložio, što je tko napravio, jer je najvažnije da je most konačno u funkciji. O tome što je koja vlada napravila vidjeli smo opširan prilog prošli četvrtak u “RTL Direktu”. Čuli smo od Olega Butkovića da je ovaj monumentalni objekt zajednički projekt, i to dokazuje da smo ozbiljna država. Bilo je lutanja, ali je bitno da je sve uspješno napravljeno, a važne stvari su se dogodile u posljednjih šest godina.