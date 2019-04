Strani mediji o snimanju filma u Rovinju: Hrvatska je predivna

Film 'The Hitman's Wife's Bodyguard' snima se u prekrasnom Rovinju. Hrvatska obala doista vas može ostaviti bez teksta, pišu strani mediji. Naime, posljednjih nekoliko dana pa sve do kraja mjeseca travnja istarska obala postala je mjesto snimanja nastavka filma 'The Hitman’s Bodyguard' iz 2017. godine i središte brojnih poznatih glumaca.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Samuel L. Jackson (70), Salma Hayek (52) i Ryan Reynolds (42) uživaju u ljepotama Rovinja gdje snimaju akcijske scene, ali i uživaju u kupnji domaćih proizvoda na lokalnoj tržnici.

[video: 1205742 / Konobar jednog istarskog restorana govori kako mu je bilo posluživati Samuela L. Jacksona.]

- Marvelova zvijezda uživa u šetnji rovinjskim ulicama, plažama, a pogotovo tržnici. Sviđaju mu se domaći hrvatski proizvodi- napisao je britanski DailyMail.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sve troje glumaca objavilo je putem društvenih mreža fotografije sa snimanja i dali do znanja kako uživaju u ljepotama Hrvatske.

- Ova nova lokacija izgleda obećavajuće. Hrvatska izgleda predivno - napisao je Jackson ispod fotografije na Instagramu, a sličnu je objavila i Hayek te izjavila kako uživa u čarobnoj lokaciji.

Foto: Instagram

Sva događanja oko filma obavijena su velom tajne. Holivudski glumci su odsjeli u novootvorenom hotelu Grand Park Hotel, a produkcija ga je cijelog zakupila.