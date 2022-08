Strani mediji: 'Victoria Beckham ne može podnijeti suprugu svog sina', Nicola: 'Povrijeđena sam'

Nakon što su strani mediji iznijeli kako su Victoria Beckham (48) i njena snaha, manekenka Nicola Peltz (27) na ratnoj nozi, Nicola je na društvenim medijima pratitelje iznenadila fotografijama na kojima plaće.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mnogi su njezinu objavu odmah povezali s navodnim izjavama majke svoga supruga, Brooklyna Beckhama (23).

- Ponekad mi je teško pokazati da i ja mogu biti tužna. Dok sam odrastala sa sedmero braće i sestara i dva vrlo snažna roditelja, učinili su me jako otpornom, natjerali su me da ne dopustim da me ljudi sruše ili povrijede moje srce. To me natjeralo da podignem takav zid kako bih se zaštitila, posebno u ovoj industriji - započela je manekenka pa nastavila:

- Svi imamo dane u kojima se zbog ljudi osjećamo loše i u redu je biti povrijeđen zbog toga. Samo sam mislio nešto napisati jer tu svoju stranu nikad ne pokazujem. Željela sam pokazati ovu svoju stranu - dodala je.

- Sve vas jako volim i zaista cijenim svu vašu podršku. Toliko mi znači kad ste ljubazni prema mene. Želim da znate da vas vidim, čujem vas i to mi puno znači - zaključila je.

Nicolin suprug Brooklyn podržao ju je u komentarima ispod objave.

- Imaš najnevjerojatnije srce. Volim te jako puno - napisao je.

Prisjetimo se, Page Six navodi da Victoria nije zadovoljna ljubavnim izborom svog sina Beckhama, a dodaju i da joj Nicola nije dopustila da se uključi u planiranje vjenčanja.

- Ne mogu se podnijeti i ne razgovaraju. Planiranje vjenčanja proteklo je u užasnoj atmosferi - rekao je za Page Six izvor blizak obitelji.

