Voditeljica na Otvorenom radiju, Ivana Mišerić, gostovala je u podcastu 'Skip or Beep' Tatjane Jurić u kojem je otkrila pojedinosti iz privatnog života te najgoru osobu s kojom je radila intervju.

Već na početku razgovora, vješto je izbjegla pitanje o najgoroj stvari koju je napravila nakon prekida. Otkrila je samo da je bilo svega.

- Nisam nikad kosu rezala, nisam se farbala, to su neke benigne stvari. Ali, ove neke možda malo žešće, to sam možda čak i napravila - otkrila je.

Ispričala je i kakav bi za nju bio pravedan kraj veze.

- Da je, možda, surovo iskren, da ti netko otvoreno kaže što je. Imam osjećaj da nitko nije iskren i ne kaže baš zašto je sada kraj. Uvijek su to neki razlozi: joj, mi nismo kompatibilni, ja želim nešto drugo, ti si jako dobra osoba. To i muškarci i žene slušaju, mislim da je to totalna laž. Na kraju samo padne privlačnost, padne ta strast, podloga je vjerojatno neka nekompatibilnost, ali, jednostavno, da ima privlačnosti sve bi opstalo - otkrila je Ivana.

Za najizazovniju i 'najgoru' osobu s kojom je radila intervju navela je Dubravka Ivaniša Rippera, frontmena benda Pips, Chips & Videoclips.

- Užasno težak sugovornik, izazovan, ali na momente mučan intervju. To je bilo nedavno, prije možda godinu dana. Imala sam osjećaj kao da sam osobno napadnuta s njegove strane, ali nisam se dala - otkrila je Ivana i dodala da taj dio nisu emitirali nego ponovno snimili.