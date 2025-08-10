Strastveni zaštitnik prirode: Darko Rundek novom pjesmom stao u obranu rijeke Une

Danas se, 10. kolovoza, obilježava godišnjica pobjede aktivista u borbi protiv izgradnje mini hidroelektrane Una-mlin. Tim povodom tijekom poslijepodneva na Vrelu Une glazbenik Darko Rundek održao je sa svojim Rundek Una kvartetom koncert na kojemu je predstavio novu pjesmu, koju je napisao upravo za spas rijeke Une.

Prije nekoliko dana na svom je Facebook profilu objavio i tekst pjesme, kroz koji se priteže važnost rijeke Une za živote svih koji se nalaze u njenoj blizini.

Podsjetimo, prošle su se godine mještani, aktivisti, predstavnici različitih udruga civilnog društva i turisti okupili na izvoru Une mirno prosvjedujući protiv gradnje male hidroelektrane Una-mlin.

Tada je na izvoru Une u Donjoj Suvaji Rundek, zajedno s prijateljima, održao besplatan koncert u borbi za očuvanje rijetkog prirodnog resursa.

Putem Instagrama objavio je fotografiju s natpisom “Ja Una jesam tvoj sin”, okružen masom ljudi, a u opisu je pozvao premijera Andreja Plenkovića da im pomogne.

Zaštitu Une podržao je i Rade Šerbedžija.

- Vrelo Une je neprocjenjivo svjetsko blago. Moramo odmah zaustaviti njegovu devastaciju, maknuti bager iz korita Une i popraviti štetu koja je već učinjena. Pridružimo se lokalnim ljudima i aktivistima koji tamo svakodnevno dežuraju, jer odluka o zabrani radova još nije donesena i investitor nasrće - napisao je Šerbedžija tada na svom Facebook profilu.

- Ja se pridružujem mome prijatelju Rundeku i svim hrabrim aktivistima koji brane tu prekrasnu rijeku. Čim završim svoje predstave na Brijunima, evo me k vama. Ne damo Unu! - poručio je glumac prošle godine.