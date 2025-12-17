Obavijesti

VELIKI PROJEKT

Straussova 'Christmas Gala' stiže u zagrebačku Arenu

Foto: PROMO

Riječ je o prvom ovakvom konceptu izvan Austrije, a na zagrebačku pozornicu dolazi izvorni bečki orkestar Strauss Capelle Vienna pod umjetničkim vodstvom Francisca Supina

Arena Zagreb krajem 2025. postaje domaćin dosad najvećeg multimedijalnog projekta posvećenog Johannu Straussu II. Strauss Christmas Gala održat će se 23. prosinca 2025., povodom 200. obljetnice rođenja skladatelja čiji su valceri oblikovali europsku glazbenu i plesnu tradiciju.

Riječ je o prvom ovakvom konceptu izvan Austrije, a na zagrebačku pozornicu dolazi izvorni bečki orkestar Strauss Capelle Vienna pod umjetničkim vodstvom Francisca Supina.

Koncert će kombinirati izvedbu 42 člana orkestra, baletne soliste i operne vokaliste s naprednim vizualnim tehnologijama. U programu je predviđena i projekcija Straussova 3D avatara u stvarnoj veličini, koji će pripovjednim uvodima povezivati tematske cjeline koncerta. Publika će moći čuti najpoznatija djela, među kojima 'Na lijepom plavom Dunavu', 'Carski valcer' i 'Glasove proljeća', uz posebne orkestralne obrade božićnog repertoara te odabir skladbi Čajkovskog, Delibesa i Lehára.

Foto: PROMO

Strauss Capelle Vienna zagrebačkoj će publici ponuditi uvid u tradiciju interpretacije Straussovih djela uz suvremeni pristup prezentaciji klasične glazbe. 

- Želimo da ova večer u Zagrebu bude više od spektakla – želimo da postane početak jedne novetradicije. Da svake godine, u isto vrijeme, obitelji i prijatelji dođu u Arenu i osjete kako Straussova glazba ponovno živi, ali u suvremenom obliku. Naš je cilj da Zagreb pronađe svoje mjesto uz bok Beču, Parizu i Berlinu kada je riječ o kulturnim događanjima, i uvjeren sam da ćemo upravo ovom Gala večeri postaviti temelje jedne takve priče - zaključio je Saša Petrović, predstavnik organizacijskog tima Strauss Christmas Gala.

