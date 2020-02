Striper Mirko: Guraju mi u gaće deset kuna, Hrvatice su škrte...

Djevojačke, momačke, rođendani, pa čak i proslave godišnjica... Za dečke iz našeg serijala o hrvatskim striperima izvrsne su prilike za zaradu. Iako na prvu sve to izgleda jednostavno, zapravo je, uvjeravaju nas naši sugovornici, puno teže od onoga što većina zamišlja. Jer za uspjeti u ovom poslu treba itekako puno rada. Oni žive u teretani, paze što jedu i piju, jer svaki gram sala mogao bih i skupo koštati. Ali savršeno isklesano tijelo nije dovoljno. Treba biti i dobar plesač, treba biti odličan zabavljač, a u nekim situacijama i psiholog. Jer kad nastup krene, mušterijama popuste inhibicije. Pa bi često htjele/htjeli i malo više od dogovorenog. Ostaje li Veseljko uvijek u tangicama ili postoji iznos zbog kojeg bi se skidali do kraja, saznajte u ekskluzivnim ispovijestima muških erotskih performera...

Prije dvije godine kontaktirao me jedan dečko i ponudio mi je posao stripera. Našao me preko društvenih mreža s obzirom na to da mi je profil prepun golišavih fotografija. U meni su vidjeli potencijal. U srednjoj školi počeo sam izlaziti, a ni zaplesati bez majice nije mi bio problem. Relativno sam otvorena osoba. Sad sam sve to spojio. Jedina razlika je što više ne trošim novac u klubovima nego punim bankovni račun, rekao nam je Mirko Ranogajec (21).

Policajac, doktor, vojnik ili toples konobar samo su neka zanimanja u koja se striperi preruše prije nastupa. A ako želje djevojaka budu malo ekstravagantnije, pravilo je jasno: “koliko para, toliko muzike”. Za početak smo se kratko vratili u prošlost. Točnije, u 2018. godinu, kad je imao prvi nastup. O njemu nije htio pričati, ali nam je ispričao kako je izgledala treća gaža. Koju neće tako brzo zaboraviti.

- Nastup je bio u noćnom klubu u Zadru. Ladies night, a dvjestotinjak pohotnih žena nije skidalo pogled s pozornice. Bio sam početnik s još dva dečka, prava profesionalca. Dogovor je bio da budem rezerva, da ‘oštrim’ svoj zanat... No bacili su me u vatru. Kolega mi je rekao: ‘Mirko, stavi šlag na ruke i izaberi jednu djevojku koju ćeš podignuti na binu’. Bilo je ludo i nezaboravno - prisjetio se Mirko.

U serijalu “Go Go plesačice” djevojke su nam otkrile kako nikamo ne idu bez osiguranja. No muškarci tijekom privatne zabave trebaju biti i plesači i zaštitari. I to doista nije lako. Iz svog iskustva otkrili su nam da su žene napadnije od muškaraca. U trenutku kad striper uđe u prostoriju, one se pretvaraju u životinje. Žele te skinuti, odvesti u krevet, grebati, skakati...

Roditelji ga, naravno, nisu u svemu podržavali, ali kad je ovaj posao u pitanju, Mirko ima njihovu maksimalnu podršku. U filmovima često gledamo kako se striperi nakon privatnih zabava kući vraćaju s buntom novčanica. Je li ista situacija u Hrvatskoj? Dobili smo informacije iz prve ruke, a sudeći po njima, Hrvatice su prave cicije.

- Kad posao muških erotskih performera usporedimo s nekim poslom u državnim firmama, gdje je radno vrijeme od 8 do 16 sati, onda je zarada prihvatljiva. Možemo reći da je malo iznad hrvatske prosječne plače. S obzirom na to da stripera na ovom području ima malo, lova bi na kraju mjeseca mogla biti bolja. U Americi lete novčanice od 100 dolara, a meni su ubacivale po 10 ili 20 kuna. To je sramotno, bolje onda da ne vade ništa - kaže.

Nas je zanimalo i kako djevojke koje organiziraju zabave povodom rođendana, djevojačke večeri, razvoda..., mogu organizirati da im Mirac pokuca na vrata i stavi šlag u usta.

- Samo upišite ‘Miracworld’ na Instagramu i vidjet ćete čime raspolažem - rekao nam je striper, kojeg na društvenim mrežama prati oko 20.000 ljudi.

Većinom žene, naravno. Dotakli smo se i predrasuda, kojih u ovom poslu ima na pretek. Nemoralne osobe, lagan novac, prostitucija samo su neke od riječi koje se često stavljaju u kontekst s muškim erotskim performerima. Mirko nam je ispričao i drugu stranu.

- Ljudi vide ono što žele vidjeti. Ne vide dubinu ovog posla. Samo razmišljaju o tome kako plešem pred dvadesetak žena koje su u spavaćicama ispod kojih nemaju donje rublje. Daleko je to od istine. Točnije, prave slike. Pitajte bilo kojeg muškarca bi li mu bilo jednostavno doći ispred toliko cura koje su željne erotike. Za takav potez treba hrabrosti, a prije svakog nastupa imam tremu. Ljudi misle da živim u haremu. Ljudi misle da je moj posao san svakog muškarca. Ukratko, da budeš striper trebaš imati ‘muda’ - rekao je Mirko.

Ljudima koji negativno komentiraju njegovo zanimanje uputio je oštru kritiku.

- Žalim ljude koji takvo nešto mogu govoriti. Valjda im je to obrambena reakcija kojom liječe vlastite frustracije. Opraštam im. Prije su me takve priče pogađale, ali onda sam razvio svijest i sad ih s osmijehom žalim - priznaje Ranogajec.

Više voli privatne gaže nego nastupe u klubovima. Djevojke su opuštene, a nerijetko ga čekaju ‘‘napaljene’’ u bazenu. Tek to je, kaže, san svakog muškarca. Osim što žene maže šlagom, pleše im u krilu... Mirko voli i tijekom nastupa popričati s njima. Politika, sport, estrada, tema ima na pretek. Ipak, najčešće žele nešto više od bezazlene priče.

- Kad striptizeta dođe na zabavu, ‘ne’ znači ‘ne’. Kad se muškarac pojavi, žene navale na tebe. U tom trenutku one su na sigurnom teritoriju, daleko od nepoznatih pogleda. Doslovno nas rastrgaju - priča nam. Neugodnih iskustava nije imao, ali nam je otkrio kako su se mladenke često brinule da im budući suprug ne upadne u stan i ne vidi stripera. No vratimo se na skidanje. Nas je zanimalo i do koje je granice Mirko spreman ići. Sve ostaje na tangama ili...?

- Nikad nisam išao dalje od donjeg rublja. No nigdje ne postoje jasna pravila. Ako je riječ o ženama koje su spremne na akciju, a pritom ‘iskeširaju’ dobre pare - tad bi moglo biti i nešto više. Nikad se ne zna - priznao je Mirko. Trudi se odvojiti privatno i poslovno. Odbija seksualne odnose sa ženama nakon nastupa jer je imao situaciju koju bi htio zaboraviti.

- Nakon jedne gaže završio sam u krevetu s kumom. Sutradan sam joj ušao u profil i vidio kako je u dugogodišnjoj vezi. Ne podržavam takvo ponašanje - rekao je striper i dodao kako se na zabavama koriste zabranjene supstancije. Naravno, narkotike ne podržava. Za kraj smo ga pitali i koji je njegov ljubavni status.

- Imam djevojku. Kratko smo u vezi, ali ona moj posao podnosi vrlo dobro. Temelj svega su iskrenost i povjerenje - rekao nam je za kraj Mirko.

