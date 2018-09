Stršljen ubo farmera Jasmina: Ozren spasio stvar terapijom

Jasmin je ponovno nastradao, a ovoga puta u pitanju je ubod stršljena. Dok su farmeri panično hodali oko kuće žaleći Jasmina, u pomoć mu je odmah priskočio Ozren svojom terapijom.

- S obzirom na moje vještine, ja sam mu odmah pomogao s bioterapijom da mu olakšam otok i smanjim bol. Nekako je ispalo da sam iscjelitelj na farmi - kazao je Ozren osvrnuvši se na uzrok ove nepogode.

Foto: Anja Pletikosa

- Ja ne znam je li gazda znao za to i za cijelu tu priču, ali stršljene treba eliminirati, hvatati ih. Nije tu stvar cijelog gnijezda. To je jedan stršljen koji se očito noćas zavukao u kuću, mislim da to nitko nije mogao predvidjeti, tako da ja ne krivim u ovom slučaju gazdu - dodao je.

Foto: Nova TV

Gazda Frane opet je u problemima, a kako kaže, najveći problem je što farmeri ne shvaćaju Farmu kao i on. Ističe kako se jasno mora znati tko je gazda, a tko su sluge, što mnogi tu podjelu i zaduženja ne shvaćaju kao i on.

- Kakve su to sluge? Ne igraju uopće uloge, oni nemaju pojma ni gdje su ni što su - uzrujano je govorio Frane sklonivši se u pušnicu, dok je Jasmin, koji mu je pravio društvo dodao kako su farmeri još izgubljeni.

Foto: Nova TV

- Oni pričaju gluposti, o teretanama, pa trebao si ostati kod kuće i biti u teretani. Imaju pureći mozak - odrješito će Frane.

