Stručnjaci i doktor o dijagnozi Kate Middleton: 'Oporavak kod ovakvih bolesti nije sprint...'

Princeza Kate Middleton (42) objavila je da joj je dijagnosticiran rak. Sada su za ABC News šokantne vijesti komentirali stručnjaci koji prate Buckinghamsku palaču. Između ostaloga su naveli da treba cijeniti to što je Kate ispred svega stavila svoju obitelj te si uzela vremena da prihvati bolest. Također, i da pronađe način na koji će djeci objasniti situaciju.

- Bila je pod izuzetnim pritiskom i suočavala se s vrlo neumjesnim komentarima. No, ona može sve izdržati jer je pozitivna i vjeruje u ozdravljenje - rekli su. Dodali su i da je sve ovo možda najteže za princa Williama, koji se suočava s time da mu i otac i supruga boluju od raka. 'Uz sve to treba preuzeti sve obveze i biti pribran', rekli su.

Foto: Instagram

Oko svega se oglasila i Maggie Rulli, novinarka koja godinama prati kraljevsku obitelj i o njoj izvještava za ABC News. Ona je rekla da su građani u velikom šoku, pogotovo oni koji žive blizu obitelji.

- Svi smo u šoku. To je vijest koja nas je sve pogodila. Kate je omiljena članica kraljevske obitelji koja je dugo prije udaje hodala s princom i sve su generacije odrasle uz nju. Ona je mlada žena, majka troje maloljetne djece koja je uvijek bila u sportu i pazila na zdravlje. To je još veći šok za sve, no zbog svega navedenog vjerujemo da će se uspješno i oporaviti - rekla je novinarka.

Za ABC News se oglasio i liječnik Darie Sutton koji je pojasnio što je preventivna kemoterapija kroz koju Kate mora proći.

- Preventivna kemoterapija koristi se kada se želi spriječiti povratak karcinoma nakon uklanjanja ili spriječiti njegovo širenje. Važno je znati koju vrstu kemoterapije koristi što bi nam dalo puno više informacija. Oporavak kod ovakvih bolesti nije sprint nego maraton - kaže dr. Darie Sutton za ABC News.

