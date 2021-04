Tri su natjecatelja sjedila u vrućem stolcu večerašnjega "Milijunaša", a najuspješniji je bio Roč Stilinović iz Splita. Game-show napustio je odustavši na pitanju za 125.000 kuna na kojemu je trebao odgovoriti koja je subatomska čestica nazvana po indijskom matematičaru i fizičaru.

Na pitanju za prelazak drugoga praga odustao je pak prošlotjedni "nastavljač" Matija Markulin iz Donjeg Dragonošca. Posljednji večerašnji natjecatelj Marko Glibušić iz Ivankova u idućem izdanju kviza odgovara za 4000 kuna, raspolažući sa svim džokerima.

Student strojarstva Matija Markulin "Milijunaša" je otvorio 9. pitanjem za 16.000 kuna te na njemu iskoristio preostala dva džokera. Dugoprugaški rekreativac prvo je upitao džokera "zovi" označava li se geografska dužina slovom zeta, jota, lambda ili omega. Džoker je ustvrdio kako nije siguran no i da bi rekao lambda. Matija je potom zatražio i mišljenje znalaca odnosno odabranog Josipa koji je potvrdio kako je riječ o lambdi.

Za prelazak drugoga praga tražilo se ime dječjeg romana čija se radnja događa 1889. godine. U ponudi odgovora bili su naslovi Junaci Pavlove ulice, Mali princ, Družba Pere Kvržice te Emil i detektivi. Natjecatelj nije htio riskirati pa je odustao kviz napustivši sa 16.000 kuna. Prethodno je ustvrdio da bi njegov odgovor bio Emil i detektivi no pogriješio bi jer se radnja spomenute godine odvija u dječjem romanu Junaci Pavlove ulice mađarskoga pisca Ferenca Molnára.

Igrom "Najbrži prst" priliku krenuti u pohod na milijun dobio je potom Roč Stilinović iz Splita.





Koji je pojam, prema legendi, nastao na firentinskom mostu Ponte Vecchio, glasilo je pitanje za 32.000 kuna na kojemu je student matematike na zagrebačkom PMF-u zatražio pomoć znalaca. Ivan je rekao da bi točan odgovor trebao biti bankrot (a ne dionica, burza ili devalvacija).

Poslušavši ga Roč je stigao do sljedećeg, filmskog pitanja na kojemu je upotrijebio i džokera "zovi" i onoga "pola-pola". Naime, nije znao glumi li Christian Bale, Gerard Butler, Keanu Reeves ili Tom Hardy u dvjema trilogijama koje bi do sredine 2022. trebale postati tetralogije. Džoker "zovi" priznao je da nema ideju o kome se radi. Naposljetku je Roč džokerom "pola-pola" suzio izbor na Balea i Reevesa. Iako se nije mogao sjetiti niti jedne trilogije s kojom bi povezao spomenuta slavna imena, ustvrdivši da je "tankoga" znanja iz područja filmske umjetnosti, pogodio je kako je riječ o Reevesu te osvojio 64.000 kuna. Na društvenim mrežama spočitali su mu to što nije znao za tri filma 'John Wick' u kojima je Keanu Reeves te da 2022. stiže i četvrti nastavak.

S tim je iznosom i napustio ovotjedno izdanje game-showa jer je odustao na idućem pitanju. Za 125.000 kuna trebao je odgovoriti je li mezon, bozon, lepton ili fermion subatomska čestica nazvana po indijskom matematičaru i fizičaru.





Nakon odustajanja, naglasio je da je dvojio između mezona i leptona te kako bi se, da je ostao u igri, ipak opredijelio za mezon. No subatomska čestica koja je dobila ime po indijskom matematičaru i fizičaru Satyendri Nathu Boseu je bozon.

Posljednji večerašnji natjecatelj Marko Glibušić iz Ivankova do zvuka sirene, kojom je dobio pozivnicu za sljedeći četvrtak, točno je odgovorio na šest pitanja te zasad ima 2000 kuna i sva tri džokera na raspolaganju.