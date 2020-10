Sud odbio tužbu navodne žrtve zlostavljanja Michaela Jacksona

James je tvrdio kako su tvrtke kralja popa stvorene da bi olakšale Jacksonovo zlostavljanje djece. Jamesov odvjetnik kaže da je njegov klijent bio zaposlenik tvrtke te da su ga one trebale zaštititi, posebice kao maloljetnika

<p>Sud u Los Angelesu je odbacio tužbu <strong>Jamesa Safechucka </strong>(42), koju je podnio protiv dvije tvrtke pokojnog kralja popa <strong>Michaela Jacksona</strong>. Safechuck, jedan od glavnih aktera dokumentarnog filma 'Leaving Neverland', htio je tužiti tvrtke MJJ Productions Inc. i MJJ Ventures Inc, piše <a href="https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-10-22/lawsuit-of-michael-jackson-sexual-abuse-accuser-dismissed" target="_blank">Los Angeles Times</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Šokantne optužbe protiv Michaela Jacksona</strong></p><p>Tvrdio je kako su navedene tvrtke stvorene da bi olakšale Jacksonovo zlostavljanje djece. Jamesov odvjetnik kaže da je njegov klijent bio zaposlenik tvrtke te da su ga one trebale zaštititi, posebice kao maloljetnika. No sudac Mark A. Young smatra da tužitelj nije uspio dokazati povezanost s kompanijama zbog koje bi ga one bile dužne zaštititi od Jacksona. </p><p>Odvjetnici <strong>Howard Weitzman</strong> i <strong>Jonathan Steinsapir</strong> koji zastupaju upravitelje ostavštinom Michaela Jacksona kažu kako su sretni što je sud utvrdio da Safechuck nema osnove za tužbu.</p><p>Ta tužba datira još iz 2014. godine. Sudac ju je već odbacio 2017., no zbog promjene zakona u Kaliforniji, koja navodnim žrtvama seksualnog zlostavljanja daje više vremena za tužbu produženjem roka zastare, Safechuck je ponovno pokrenuo postupak. Najavio je žalbu na odluku suca. </p><p>Inače, u dokumentarcu 'Leaving Neverland' Safechuck i Wade Robson ispričali su kako ih je Jackson seksualno zlostavljao dok su bili s njim na turneji kao djeca. Robson je tvrdio da ga je Jackson seksualno zlostavljao od sedme do 14 godine, a Safechuck je rekao da je on bio žrtva glazbenika od 10 godine do ulaska u pubertet.</p>