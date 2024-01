Sud Popoviću opet vraća sina? Severina: 'Borit ću se za svoje dijete do zadnje kapi krvi!'

Pjevačica Severina i srpski poduzetnik Milan Popović više neće više imati skrbništvo 'po pola' nad maloljetnim sinom.

Kako navodi Nacional, Vrhovni sud u Zagrebu je ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu, koji je u kolovozu 2021. godine odlučio da dijete bude dva tjedna s ocem, pa dva tjedna s majkom.

Presuda je, navodi tjednik, ukinuta jer je sud u Splitu povrijedio Zakon o parničnom postupku što je odlučeno još 16. siječnja ove godine.

Ukidanjem te odluke, skrbništvo se vraća ocu, a ta odluka stupa na snagu odmah.

Njihova oštra borba za skrbništvo nad maloljetnim sinom traje još od 2013. godine.

Severina je za 24sata komentirala presudu Vrhovnog suda. Njezinu izjavu prenosimo u cijelosti:

- Evo sad su i Vrhovni suci dali svoj obol. Digli su ruku u ime mog djeteta koje nikad nisu vidjeli, s kojim nikad nisu razgovarali, koje ima svoj život, svoje misli i koji deset godina trpi torturu sustava, i ja skupa s njim. Ne da mi se sada tražiti nepravilnosti u odlukama Vrhovnoga suda, ne da mi se više tražiti ikakve nepravilnosti, a pogotovo ove koje su donijeli protivno pravnoj praksi Ustavnog suda, kako kaže moja odvjetnica. Ali da mi se boriti do zadnje kapi krvi za svoje dijete, bez kojeg sam bila 20 mjeseci, nećete se igrati s mojim djetetom. S kojim pravom. Moje dijete nije vreća krumpira s kojim ćete trgovati.

Pojednostavljeno, ovo može značiti da ću ponovno svoje dijete, koje sam rodila, odgajam, školujem, koje je živjelo sa mnom od rođenja, viđati utorkom i četvrtkom od 16 do 20 sati i svaki drugi vikend subotu i nedjelju. Nećete me više zafrkavati i protivno želji djeteta. Ono živi i ide u školu u Zagrebu, za razliku od njegovog oca. Sramota me ove države da se ovakve stvari rade djetetu, da ja ne smijem govoriti da ne bih nekoga uvridila. Prošla sam svu golgotu hrvatskog pravosuđa pa ću i ovu Vrhovnoga suda, ali prošla sam ju sa svojim djetetom. Ja sam tu nebitna. Kao što se suci štrajkom bore za svoje plaće, tako ću se i ja i dalje boriti za svoje dijete koje se izjasnilo da želi živjeti sa mnom što očito nikoga nije briga, a naročito neke koji su korumpirani - rekla nam je Severina.

Njezina odvjetnica Jasminka Biloš nema saznanja o navedenoj odluci.

- Severinina odvjetnica nema saznanja o navedenoj odluci Vrhovnog suda pa ju ne može komentirati. Jedino što može sa sigurnošću reći da nije točno da bi Vrhovni sud mogao promijeniti odluku Županijskog suda u Splitu jer to i nije bilo predmet razmatranja i odlučivanja pred Vrhovnim sudom, već je Vrhovni sud razmatrao jedno procesno pitanje o kome je mogao eventualno zauzeti stav drugačiji od Županijskog suda u Splitu i tražiti da to pitanje Županijski sud ponovno razmotri. Ako je točno to što piše da je vraćeno radi saslušanja vještaka, radi se o presudi Vrhovnoga suda koja je u suprotnosti s pravnim stavom Ustavnoga suda iznesenog u sudskoj odluci Ustavnoga suda U-III/1568/2014. Time Vrhovni sud nije doprinio ujednačavanju sudske prakse, već upravo suprotno. Postupio protivno ustavno-sudskoj praksi - rečeno nam je.

Kontaktirali smo i jednu od odvjetnica koja zastupa Milana Popovića, Željku Pokupec.

- Obzirom se radi o statusnim predmetima ne mogu govoriti nikakve detalje jer je određena tajnost postupka, mogu samo potvrditi da je prihvaćena revizija tužitelja i ukinuta je odluka Županijskog suda - potvrdila nam je odvjetnica Željka Pokupec.