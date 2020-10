Mandarina plače i očajava u 'Farmi': Uvijek ostanem sama

<p>Premda su novi farmeri već nekoliko dana na farmi, čini se kako se i dalje ne uspijevaju uklopiti među već oformljenu ekipu, a novo okruženje najteže pada farmerici <strong>Kristini Penavi Mandarini</strong> (22). Kako kaže, najmlađa je na farmi i upravo tu vidi problem zašto se nije najbolje uspjela uklopiti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Dođe mi teško jer mi je žao da me većina farmera nekad ne pozove na nešto. Ne bih sada nikoga izdvajala, ali uvijek nekako ostanem sama, ostanem u sjeni. Trudim se da skrenem misli s toga - kazala je Kristina.</p><p>Ranije je i zaplakala zbog toga pred svima pa su je farmeri tješili da će brinuti o njoj kao o mlađoj sestri. </p><p>Tenzije među farmerima ne jenjavaju, a kako tvrde, osjete to i životinje.</p><p>- Što se životinja tiče, mislim da uopće nije šala, dobili smo šest novih ljudi i svaka nova energija u štali prouzrokuje drugačije ponašanje životinje što je apsolutno normalno - komentirala je <strong>Maja</strong> te potom otišla do gazde i rekla mu da se trebaju rasporediti tako da uvijek isti farmeri brinu o istim životinjama. <strong>Juka</strong> pak, i dalje ne odustaje od rasprava tko unosi nemir na farmu.</p><p>- Najviše su igrali na moju emociju jer su znali da Marina ostavlja meni gazdinstvo i pokušali su izvući bijes iz mene - zaključio je te dodao kako se ipak njegov odnos s gazdom poboljšao, no i da to i dalje ne znači da je siguran od dvoboja. </p><p>- Možda je njega pogodilo to što sam ja rekao da premalo radi, međutim ja sam čovjek koji ne voli držati u sebi, volim reći što me smeta. U konačnici je najbitnije da se zadaci izvrše - izjavio je. Hoće li gazda promijeniti svoju odluku o prvom duelistu te tko će postati drugi duelist, a tko će osvojiti imunitet, gledatelji će doznati u večerašnjoj emisiji showa 'Farma More i Maslina'.</p>